Atalanta, doppio addio eccellente: che cessioni a gennaio

La rivoluzione in casa Atalanta continuerà: Gasperini ha dato l’ok ad alcune cessioni e vuole dare il via ad un rinnovamento totale.

Gasperini è stato chiaro, e come sempre non ha utilizzato mezze misure. Ha in qualche modo sottolineato di non aver capito il progetto, la strada intrapresa dal club.

Ha chiarito che quei giocatori che hanno cambiato le ambizioni dell’Atalanta, lanciandola nelle prime posizioni in Serie A, adesso mancano, e non sarebbero stati sostituiti nel migliore dei modi. Ciò che proprio non va giù al tecnico è quella sorta di limbo. Una situazione sospesa fra la necessità di rinnovare, puntando però anche su calciatori forti, e alcuni limiti imposti forse dal club che non permettono al tecnico di competere stabilmente con le prime.

Una scelta da prendere quindi, con un fattore ormai chiaro. La rivoluzione in casa della Dea è iniziata, ma Gaseprini deve accelerarla, e per farlo potrebbe chiedere nuove pedine e rinunciare ad alcuni big. Da ambienti vicini al club trapela quindi la possibilità che alcune cessioni importanti possano essere già chiuse a gennaio. E con i soldi in arrivo, Gasperini darebbe la caccia a quegli elementi che gli mancano da tempo.

Atalanta: due cessioni importanti possono concretizzarsi a gennaio

Lookman, Soppy, e ancora Scalvini e Okoli. Calciatori che Gasperini ha lanciato, valorizzato, e che di certo stanno facendo le fortune dell’Atalanta. Ciò che manca però è quel nucleo di elementi che in passato hanno fatto le fortune della squadra e che invece ora sembrano ai margini del progetto. Ecco perché Gasperini vorrebbe accelerare il cambio di strategia. Largo alle cessioni, e via a nuovi acquisti, per tentare di rifondare un progetto che in passato ha portato grandi traguadi, e che anche in questa stagione sta dando buone indicazioni.

Il primo nella lista dei partenti potrebbe quindi essere Hateboer. L’esterno non è più indispensabile, e anche il rendimento di Maehle non ha del tutto convinto. Non sono questi però i due nomi eccellenti che potrebbero lasciare l’Atalanta a Gennaio. Malinovskyi è infatti ai margini della squadra e ha richieste importanti, e lo stesso discorso vale per un attaccante che per la cifra giusta potrebbe partire.

Gasperini ha dovuto fare a meno per lunghi tratti della stagione di Zapata, ha trovato la formula giusta con altre pedine, e medita di sostituire il colombiano. Venderlo non è una necessità ma resta una opzione. Nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta, il centravanti potrebbe essere lasciato libero di partire, e lo stesso discorso potrebbe valere per Demiral, che potrebbe incassare chiamate importanti e rappresentare una plusvalenza non da poco. Poi spazio agli innesti, per una rivoluzione appena iniziata che potrebbe cambiare il volto della squadra già fra pochi mesi.