Zaira Nara è più bollente di Wanda: occhi che lasciano di stucco

Zaira Nara con 10 foto racchiuse in una galleria esprime al massimo il suo fascino: occhi incantevoli, fisico da star.

Se la conoscete di certo sapete bene che stiamo parlando di una donna bellissima, che ha conquistato fan in patria e messo in piedi tanti progetti vincenti.

Per chi ancora non ha mai visto la splendida Zaira Nara, il consiglio è di dimenticarvi di Wanda. Bellezza diversa, forme da modella, occhi chiarissimi e capelli scuri ma con lo stesso fascino che non è passato inosservato, tanto da farla premiare in passato da una nota rivista come una delle 50 donne più belle al mondo. Se Wanda sui social incanta un numero clamoroso di followers, più di 15 milioni, Zaira non scherza. Anche lei ha infatti incassato un seguito pazzesco, e il motivo è ben evidente negli scatti. Anche nell’ultima galleria, in cui seduce con uno sguardo che non ha bisogno di commenti e che ha come sempre rapito i fan.

Zaira Nara lascia a bocca aperta

Concorsi di bellezza vinti, programmi importanti in patria, una notorietà di quelle che contano. Del resto, con quel fisico da modella, i lunghi capelli neri e due occhi che brillano, Zaira Nara non poteva passare inosservata. Chi crede che il successo per lei sia arrivato come un riflesso della notorietà conquistata dalla sorella sbaglia. Anche nel passato di Zaira c’è una lovestory con un bomber. L’argentina conquistò infatti il cuore di Forlan, famosissimo attaccante, e più in generale è stata spesso al centro del gossip. Lei però si concentra sul lavoro, incassa valanghe di richieste da grandi brand, e sui social mostra anche momenti della sua vita privata che lasciano a bocca aperta. L’ultima galleria è un esempio chiaro di ciò che stiamo dicendo. Noi della redazione abbiamo deciso di postare una foto, ma siamo certi che dopo averla vista correrete ad ammirare anche gli altri scatti di una donna esemplare per eleganza e fascino.

Zaira Nara conquista tutti: scatti da sogno

Ed eccola, bellissima come al solito, con una eleganza che conquista la scena e fa record di like. Zaira Nara su Instagram può contare infatti su più di 5 milioni di followers che non attendono altro che un nuovo scatto. La modella e presentatrice ha accontentato tutti con una galleria in 10 scatti che ha incassato valanghe di commenti e like, tutti incredibilmente giustificati.

Gli occhi brillano, il fascino è innegabile, quelle forme non possono passare inosservate. Zaira avrà forse numeri più bassi rispetto a Wanda Nara, ma è una stella in patria che ha conquistato il Sudamerica, e che sui social network non smette mai di stupire.