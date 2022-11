Wanda, un perizoma così è da far perdere la testa

Due scatti in 24 ore ed è delirio: le Maldive ispirano Wanda Nara che posta foto bollenti per la gioia dei fan.

Due scatti in poche ore, commenti che superano quota 3 mila, fan letteralmente conquistati da ciò che vedono e like che non si contano.

Effetto Wanda Nara verrebbe da dire, ma questa volta la splendida argentina ha davvero esagerato, decidendo di mostrare qualcosa di più. Capita spesso penserete, ed è la realtà, ma un costume a novembre, in un luogo perfetto per fate da cornice ad una donna incantevole, è di certo destinato a regalare l’effetto wow diventando uno dei post più belli dell’ultimo periodo. Wanda lo ha rifatto. Mettetevi comodi. Anche questa volta lo spettacolo è assicurato.

Bikini rosa e forme in bella vista: Wanda non tradisce

Chi pensava che dopo la chiusura della storia con Icardi Wanda Nara avrebbe messo anche un piccolo freno ai suoi post è già stato smentito. Foto e video si moltiplicano, fra trasparenze, bikini, look magnetici che mettono in evidenza un fisico stellare e un volto incantevole. Il ritmo dei post è alto, e i numeri, per stretta e inevitabile conseguenza, si moltiplicano a dismisura. Wanda Nara può contare su più di 15 milioni di fan in arrivo da ogni zona del mondo, e il risultato nei numeri di like e commenti è tangibile. C’è infatti chi la segue spinto dalle tante dinamiche amorose che ha regalato negli anni, chi vuole essere aggiornato sui tanti progetti legati a costumi e vestiti, ma la gran parte dei fan l’ammira per quel volto ammaliante e quel fisico seducente che fa breccia nel cuore di molti followers. Anche l’ultimo scatto testimonia tutto ciò, e siamo certi che anche voi resterete stupiti.

Wanda Nara infiamma i social

Niente scollature nello scatto di ieri, solo una maglia stretta che ha messo in evidenza le splendide forme. Oggi invece Wanda Nara ha deciso di stupire dalle Maldive, e complice il sole in una meta molto ambita dai fan, ha mostrato un bikini pazzesco in una posizione che lascia a bocca aperta.

Emerge quindi uno scatto potente, con quel fisico clamoroso che l’ha fatta conoscere ad ammiratori di tutto il mondo e le regala sempre grandissimi numeri. Il legame con i suoi fan va quindi a gonfie vele. Provate a dare un’occhiata a istantanee e numeri, vi accorgerete di essere al cospetto di una donna che sui social batte sempre tanti record.