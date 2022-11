Annuncio Milan sul futuro di Ibrahimovic: nessun dubbio

Paolo Maldini chiarisce la volontà del club su Zlatan Ibrahimovic: l’annuncio non lascia dubbi, ecco le novità in arrivo.

Una storia forte, un legame indissolubile che va oltre al campo. Ibrahimovic a Milano, sponda rossonera, ha trovato la sua seconda casa.

Lo svedese è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto, anche quando ha dovuto fare i conti con gli infortuni. Ha alzato il livello di allenamento della squadra, ha spinto tutti a lavorare dando il massimo, e si è guadagnato un rinnovo mai messo in discussione, neanche dopo un intervento che gli ha impedito fino ad ora di essere protagonista in questa stagione.

Ibrahimovic conta tanto. Anche nello spogliatoio, che lo riconosce come il leader indiscusso. Di certo però i suoi gol, la personalità e la capacità di tenere in apprensione gli avversari sono caratteristiche che torneranno utilissime a Pioli nella seconda metà di stagione. Anche Maldini ha infatti deciso di annunciare la volontà del club nel legame con lo svedese, e le parole del direttore non lasciano alcun dubbio.

Maldini su Ibrahimovic: “Ecco l’obiettivo”

Paolo Maldini ha dimostrato di essere un direttore preparato, lungimirante, in grado di scovare talenti. L’ex storico difensore è però anche un grande uomo di campo, e sa bene quale sia l’importanza dello svedese nello spogliatoio. Dopo aver sottolineato le difficoltà in un campionato in cui i rossoneri stanno facendo bene, ma nel quale il Napoli viaggia ad una velocità maggiore, Maldini ha parlato proprio dell’attaccante che sta recupeando dall’infortunio.

Le indicazioni sono buone, le idee del club precise, e non lasciano spazio ad altre interpretazioni. A Sky Maldini ha ammesso che il rinnovo del calciatore è stato firmato con il solo obiettivo di riaverlo in campo al più presto possibile. “Lo abbiamo fatto per averlo con noi per il ritiro di Dubai, e speriamo in campo anche a gennaio”, ha sottolineato il direttore generale, che attende lo svedese.

Pioli avrà più reti, una pedina fondamentale che è stata in grado di spazzare via le critiche mostrando di avere ancora voglia di dire la sua. Il Milan lo sa e incassa anche le richieste del centravanti, convinto di poter dare ancora tanto al calcio. La sensazione è quindi che un altro prolungamento potrebbe ben presto essere discusso.