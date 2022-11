Elisa De Panicis ma che fai: in perizoma in strada

Video bollente per Elisa De Panicis che incanta i passanti e anche i followers: in perizoma in strada questa volta esagera davvero.

Canto, danza, programmi tv, e soprattutto tanti lavori social. Elisa De Panicis è una vera e propria star del web, e lo conferma spesso con post clamorosi.

Sono i numeri a parlare, e testimoniano quanto il pubblico italiano, ma anche da altre nazioni, sia sempre pronto a commentare i contenuti della sua pagina. Più di un milione e mezzo di followers inondano la sua pagina Instagram di reazioni di ogni tipo e il motivo è anche abbastanza chiaro. Quando poi arrivano video come l’ultimo è difficile non fermarsi un attimo ad ammirare quelle forme strepitose e quel fisico pazzesco che l’hanno resa celebre.

Elisa De Panicis, video bollente

Immagini da sogno, che arrivano spesso, ma che questa volta hanno superato tutti gli altri post. Se gli scatti bollenti estivi in bikini o in costume e qualche trasparenza non vi sono bastati, preparatevi ad filmato di quelli che lasciano il segno. La De Panicis, che ama giocare con i suoi fan, sedurre e provocare, questa volta si è mostrata in strada con un look che non è per così dire proprio usuale a chi decide di fare una passeggiata fra la gente.

La splendida influencer, con stivali altissimi, trasparenze, e soprattutto in perizoma, ha deciso di sfilare sorridente per strada. Quello che vedrete siamo certi che vi stupirà, perchè nel video emerge davvero il fascino di una donna bellissima, il fisico travolgente e soprattutto una look che per nessun modo può passare inosservato per i suoi followers.

Elisa De Panicis: spettacolo rovente

Ed eccoci al momento in cui manteniamo la promessa e vi mostriamo l’ultimo post di una influencer da un milione e mezzo di followers. Se vi state chiedendo il motivo di tale successo la risposta è di certo nei tanti progetti messi in piedi ormai da tanti anni e nella voglia di stupire. Sarebbe da bugiardi però sottovalutare alcuni contenuti, che sono davvero da restare a bocca aperta.

Ecco quindi la De Panicis che si mostra in strada, lo fa con il sorriso, con la consapevolezza di chi sa che quel fisico curatissimo non può passare inosservato. Il resto è nei commenti, ma siamo certi che dopo aver visto il filmato anche voi cliccherete sulla sua pagina Instagram per lasciare le vostre impressioni.