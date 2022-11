Guarda chi ritorna in Serie A: affare Brekalo a gennaio

L’ex calciatore del Torino lasciò tutti a bocca aperta dopo il no alla permanenza per un’altra stagione: ora può tornare in Serie A.

Un prestito che fu un colpo importante, un innesto di quelli che cambiano una squadra e che fanno la differenza.

Il Torino con Brekalo trovò il calciatore giusto. Talento, assist, gol, la capacità di creare la superiorità. Buone indicazioni da parte del calciatore, e un nuovo prestito o una trattativa per prelevarlo che sembrava scontata. Quel no però fu un fulmine a ciel sereno. Forse l’inizio della crisi dei granata, nell’estate calda del litigio fra Juric e Vagnati.

L’uomo mercato e il tecnico però hanno ricucito con i fatti. Ottimi innesti, grandi prestazioni, una fiducia rinnovata e un no dimenticato, anche grazie alle ottime prove di Vlasic e Radonjic. Brekalo però in Serie A potrebbe tornare presto. Non al Torino che ha sbarrato le porte, e forse non avrebbe più neanche bisogno del 24enne che incassa però una chiamata importante.

Brekalo torna in Serie A: colpo a gennaio

Sei presenze e solo un assist, un rendimento che non offre garanzie e il chiaro segnale che al Wolfsburg non c’è spazio per Brekalo. Il club tedesco prova quindi a venderlo, oppure a cederlo in prestito per alimentare la valutazione e poi chiudere eventualmente un affare definitivo in uscita la prossima estate.

Ecco quindi che si fanno avanti i club italiani, e uno su tutti è pronto a piazzare il colpo e a chiederlo in prestito già a gennaio. Pare infatti che sull’esterno ci sarebbe il Bologna. Brekalo gioca bene sulla corsia, da seconda punta e all’occorrenza anche dietro gli attaccanti, e sarebbe la risorsa perfetta per garantire imprevedibilità e reti alla squadra.

I rossoblu potrebbero quindi decidere di tentare la strada del prestito e avere una risorsa importante fino alla prossima estate. Poi sarà il Wolfsburg a chiarire la valutazione del calciatore che potrebbe quindi trovare spazio ben presto in serie A. Il club si muove e ci sarebbe stata una prima chiacchierata con i tedeschi per sondare il terreno e piazzare il colpo di mercato.