La Juventus ha deciso: via in prestito, prima cessione

Porte sbarrate alla Juventus: il calciatore lascerà la squadra a gennaio, ecco le probabili destinazioni dopo le scelta di Allegri.

Un Mondiale per riflettere, analizzare le prossime mosse, gli acquisti e le cessioni. La Juve non vuole perdere tempo, e se qualche pedina arriverà, dipenderà di certo anche dalle uscite.

Allegri riflette sulla difesa, sia nel reparto dei centrali che quello degli esterni. Nonostante la sua squadra sia la meno battuta della Serie A, in Champions i bianconeri hanno pagato gli errori contro Psg e Benfica, abbandonando il sogno di arrivare alla fase a scontri diretti. Ecco quindi che qualche movimento potrebbe essere al centro del dibattito in casa Juve, ma prima arriverà una cessione importante.

Il club ha scelto chi partirà, e il calciatore si guarda intorno. Ci sarebbero almeno 4 squadre pronte ad intervenire e la Juventus si è messa ad ascoltare le proposte per accettare l’offerta migliore. Così sarà costruito l’extra budget per regalare ad Allegri nuove pedine e puntare ad un 2023 di quelli che contano.

Juve, cessione ad un passo: il centrale saluta la squadra

Un difensore centrale e un esterno, forse due. Allegri punta forte su Karsdorp, e ragiona con il club per capire quale sarà la capacità di investire. Il budget sarà infatti impegnato per dare la caccia ad un altro centrale, ma solo dopo che Rugani sarà ceduto, in prestito o a titolo definitivo.

Anche in questa stagione il calciatore ha trovato poco spazio. Ha incassato il sorpasso di Gatti, la variazione di Allegri che impiega stabilmente e con profitto Danilo da centrale, e il suo status da riserva sembra ormai chiudere la sua esperienza in bianconero. Ci sarebbero infatti già 4 club alla finestra per tentare di dare l’assalto al difensore, che già a gennaio può partire.

Il pole ci sarebbe proprio l’Empoli, ex squadra di Rugani, mentre Sampdoria e Bologna hanno in estate avanzato richieste ma si sono fermate davanti al veto di Allegri. Con l’aggiunta di Danilo nel reparto dei centrali e un nuovo innesto però l’ok potrebbe arrivare. Ecco perché la Juve si mette in ascolto, e potrebbe valutare le offerte per chiudere definitivamente il rapporto con un calciatore mai esploso.