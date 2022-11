Numeri da sono sui social con un motivo ben preciso: anche l’ultimo scatto di Wanda Nara lascia tutti a bocca aperta.

Partiamo dai numeri, che quando si parla di un vip danno la dimensione esatta del seguito, del clamore e dell’affetto da parte dei fan.

Wanda Nara potrebbe rientrare in una lunga serie di record, sia per le cifre dei suoi followers e delle reazioni ad ogni scatto che dai luoghi in cui arrivano i messaggi da parte dei suoi followers. L’ex moglie di Mauro Icardi dall’Argentina ha conquistato i connazionali, poi il Sudamerica fino all’Europa. Anche in Italia ha partecipato a trasimissioni importanti legate al calcio e non solo, si è garantita un seguito di quelli importanti. La splendida agente di calcio continua infatti a mettere in piedi progetti importanti. Linee di intimo, profumi e tante idee che si trasformano in boom di vendite. Il resto arriva su Instagram e ogni scatto è un delirio di commenti.

Wanda Nara “immersa nei fiori”

Quindici milioni e mezzo di followers, più di mille commenti, e i like neanche si contano. Wanda Nara ha deciso di stupire nuovamente regalando un post di quelli che mettono in evidenza lo splendido viso, gli occhi chiari, un lato A da sogno che non è mai passato inosservato. Se in estate trasparenze e bikini hanno conquistato i vostri occhi aprendo Instagram, anche con una maglia a fiori emerge quel fascino e quella capacità di sedurre che hanno conquistato fan in tutto il mondo. Wanda Nara è in splendida forma, e se pensavate che la brusca rottura con Icardi avrebbe potuto frenare la sua voglia di stupire, di certo l’ultimo scatto vi farà ricredere.

Wanda Nara, ancora un selfie che lascia il segno

Ed eccola in splendida forma, direttamente dalle Maldive, in una giornata in cui c’è forse poco sole. Poco importa, perché la scena la illumina lei. Look super griffato, sguardo intenso, maglia aderente che mette in risalto le forme curatissime e straordinarie della splendida showgirl. Nei tre scatti emerge quel volto bellissimo che sa sedurre e incollare agli schermi i fan, e il risultato è sempre identico. Valanghe di like e complimenti di ogni tipo per la splendida argentina, sempre più fra le donne più seguite anche in Italia.