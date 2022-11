Juve, rivoluzione sulle fasce: la decisione del club

Il club ha deciso: fra gennaio e la prossima estate partirà una vera e propria rivoluzione sulle fasce. Ecco chi parte e chi arriva.

Una lunga pausa, la sensazione che qualcosa è cambiato e che la Juve può davvero dare la caccia al primato e sperare in un passo falso del Napoli.

Servirà dare il massimo, in tutti gli aspetti. Dal campo, che Allegri gestirà provando a dare spazio a chi sta meglio, al mercato, che servirà per riflettere su eventuali pedine in esubero o su arrivi che potrebbero garantire nuova linfa al tecnico. La sensazione è che il centrocampo sia finalmente sistemato con Rabiot rinato e Fagioli, e che con un Pogba finalmente in forma Allegri avrebbe un reparto che fa la differenza.

In attesa di verificare l’inserimento di Paredes, i progressi di Miretti, e la possibilità di rinnovare con Rabiot, il focus è ora sulla difesa. Tecnico e club meditano sulla rivoluzione che sembra necessaria, e almeno due operazioni sembrano scontate. Alcuni calciatori sono pronti a lasciare, altri in entrata con un sogno nel cassetto. Ecco come cambierà la Juventus nella prossima stagione. O forse già a gennaio.

Juve, casting sulle fasce: ecco chi entra e chi esce

Rinnovi, accordi da chiudere in fretta, calciatori nel mirino e telefoni roventi. In casa Juve, come di consueto negli ultimi anni, dicembre sarà un messe fondamentale. Se nella passata stagione l’arrivo di Vlahovic fu il vero colpo, quest’anno il club si concentrerà sui rinnovi, su eventuali cessioni e su colpi da mettere in cantiere. Il primo compito sarà gestire la situazione di alcuni calciatori sulle corsie esterne.

La decisione di Allegri di spostare Danilo nel ruolo da centrale di difesa non è una scelta di emergenza ma una certezza che ha rafforzato il reparto. Ecco quindi che con una possibile virata sul 3-5-2, il tecnico punterà molto su Kostic, ha scelto di rinnovare con De Sciglio e deve riflettere sulla posizione di Cuadrado e Alex Sandro. Entrambi sono in scadenza, gennaio si avvicina, e gli incontri non sembrano al momento imminenti.

Tutto lascia presagire che i sudamericani che negli anni passati hanno presidiato le corsie esterne non rinnoveranno con il club, che ora cerca profili diversi. Pedine in grado di giocare sia nella difesa a 4 che da “quinti” di centrocampo, e in tal senso i nomi non mancano. Karsdorp è più che un’opportunità. La rottura con la Roma è ormai sancita, e il calciatore non direbbe di no ai bianconeri. Odriozola sembra quindi in seconda fila, ma il vero sogno è Grimaldo. L’esterno del Benfica, incontrato dai bianconeri proprio in Champions, a 27 anni è uno dei profili che più stuzzicano Allegri. Il valore è di circa 20 milioni di euro, e i bianconeri potrebbero tentare l’assalto.