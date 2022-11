Ora la Roma trema: paura Dybala

Paulo Dybala tiene in ansia la Roma che ora dovrà riflettere: ecco gli scenari sul calciatore ex Juve che preoccupa i tifosi.

José Mourinho non ha mai avuto dubbi. Paulo Dybala lo ha voluto lui, lo ha messo al centro del progetto, così tanto da snaturare anche un po’ la Roma e i ruoli di alcuni calciatori.

L’impatto dell’ex Juve, giunto al termine di una trattativa lampo, è stato di quelli che contano. Gol e assist, talento e capacità di allargare e dare profondità al raggio d’azione della squadra, ma anche i soliti infortuni che hanno condizionato la sua esperienza giallorossa finora, e purtroppo anche buona parte delle sue stagioni in forza alla Juventus. Poco importa allo Special One, perchè il calciatore per lui è fondamentale, e anche i tifosi lo considerano già un beniamino.

I dubbi non sono infatti legati alla sua condizione fisica, che dopo il Mondiale si spera sia perfetta per ritrovare un protagonista in campo, ma ad un accordo che non lascia sereno il club. Nel contratto di Dybala c’è infatti un clausola facilmente accessibile, e molti club sarebbero pronti ad intervenire per provare a strappare l’argentino alla Roma.

Dybala, in estate tutto può cambiare

Venti milioni. La Roma ha dovuto accettare l’inserimento di questa clausola per strappare Dybala alla concorrenza. Un fattore non da poco, perché il calciatore è decisivo, ancora giovane, e se in buono stato di salute è di certo fra i migliori di tutta la Serie A. Ecco perché il rischio di alcuni corteggiamenti dall’estero può diventare concreto.

Molti tabloid inglesi sussurrano di possibili trattative valutate dai club per tentare il calciatore, ma l’ostacolo maggiore per i giallorossi arriva dalla Spagna. I giornali sussurrano che l’interesse da parte dell’Atletico Madrid non si sia fermato ai tentativi fatti in estate o in passato. Simeone apprezza molto i calciatori in grado di fare da collante fra centrocampo e attacco, ha chiesto esplicitamente l’argentino in passato, ma il club ora potrebbe tornare alla carica, soprattutto in una stagione delicata che potrebbe cambiare volto alla squadra.

La palla poi passerà in mano al calciatore che sente l’affetto del suo tecnico e del pubblico di Roma. Potrebbe essere il miglior messaggio per lui, la chiave decisiva che lo spingerebbe a declianare le offerte e ad andare avanti in una storia appena iniziata ma che ha già legato il calciatore alla città. Ecco perchè la Roma non trema, ma prova a capire gli scenari per tenersi stretta la sua “Joya”.