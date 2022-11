Soleil finisce in intimo e tutti restano di sasso, che fisico

Volto incantevole, fisico da sogno e un video che non può passare inosservato: Soleil colpisce tutti con l’ultimo post.

Bella, elegante, capace di fare spettacolo come poche. Gli esordi l’hanno presentata al pubblico che ha apprezzato quel carattere deciso, ma alcuni passaggi della sua carriera le hanno garantito un seguito clamoroso.

L’edizione del Grande Fratello nella passata stagione è stata dominata da Soleil. Non ha vinto, forse perché quel carattere determinato ha diviso un po’ gli appassionati del programma. Lei però è stata la protagonista indiscussa. Ha creato dinamiche, ha difeso alcuni concorrenti e ne ha attaccato altri, ha gestito le critiche e il risultato è stato pazzesco. Le fanpage si sono moltiplicate, la densità di commenti su di lei è stata altissima, e si è trasformata in nuove chiamate e l’inevitabile boom sui social.

Soleil, gambe e fisico in vista: che video

Neanche il tempo di uscire dalla casa del Grande Fratello e le interviste su televisione e giornali erano già pronte, oltre al ruolo da impeccabile opinionista nel programma La pupa e il secchione. Soleil non ha perso occasione per mostrare quella capacità di fare spettacolo, quel modo di analizzare le dinamiche molto tagliente che fa breccia nel cuore dei fan. Ciò che conta però è anche quel volto pazzesco e ammaliante, quel fisico curatissimo. Se ne sono accorti tutti, anche i grandi brand, che le chiedono sponsorizzazioni importanti. Da una di queste emerge un video postato sui social che non ha bisogno di commenti, ma merita di essere visto.

Soleil lascia tutti a bocca aperta

Look sobrio che poi si trasforma più volte con cambi di abito, sorrisi ammalianti ma un solo filo conduttore che nei commenti arriva in maniera forte. Soleil si mostra in intimo, fa emergere quel fisico pazzesco, sorride alla telecamere e incolla tutti agli schermi. I fan, che su Instagram hanno abbondantemente superato la cifra tonda di un milione, non solo guardano il video, ma commentano, lasciano valanghe di like a testimoniare l’affetto e l’ammirazione. Il resto lo lasciamo alle immagini. Niente spoiler, non vogliamo rovinare la sorpresa a nessuno.