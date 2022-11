Inter, colpo dallo Spezia: affare da chiudere già per gennaio

Marotta e Inzaghi non hanno dubbi: bisogna evitare l’asta e puntare subito sul calciatore, ecco chi andrà a sostituire.

Tempo di Mondiali, di una sosta forzata e dolorosa, ma anche di riflessioni per i club, che valutano gli eventuali innesti sul mercato e i rinnovi da provare a chiudere.

In casa Inter la situazione è chiara. Il club cerca l’accordo con De Vrij e Skriniar, con situazioni diverse, la sensazione di voler chiudere con entrambi, ma anche difficoltà chiare e soprattutto, almeno al momento, nessun incontro già fissato in agenda. I dubbi sono quindi tanti, così come il rischio di perdere una delle colonne della difesa. Ecco perché l’obiettivo è dare la caccia al sostituto, con un identikit ben preciso.

Inzaghi e il club cercano un giovane di talento, con esperienza in Serie A e una valutazione che non sia esagerata. Sbuca quindi un nome, che per le prime caratteristiche è perfetto, ma che rischia di scatenare l’asta in Serie A. Ecco perché la prima offerta potrebbe essere imminente.

Inter, caccia al talento dello Spezia

Valutazione accessibile, 22 anni, tutte le partite giocate in Serie A da titolare inamovibile e grandissimi margini di miglioramento. Lo Spezia ha fatto centro con una investimento da 400 mila euro che ha portato in Italia un calciatore dall’avvenire assicurato.

Jakub Kiwior fu prelevato da perfetto sconosciuto e già nelle prime prestazioni lasciò subito buone impressioni agli esperti di mercato. Si parlò di un interessamento da parte del Milan che provò a sondare il terreno, con un solo obiettivo. La sensazione è che il calciatore sia un talento puro, ma anche che potrebbe scatenarsi un’asta nella quale si configurerebbe anche l’intervento da parte di club esteri.

Ecco perché l’Inter vuole fare in fretta. Lo Spezia non intende vendere, ma una offerta concreta o il possibile inserimento di qualche gioiello di quelli continuamente sfornati dal vivaio nerazzurro potrebbe cambiare le carte in tavola. A gennaio potrebbe quindi concretizzarsi un tentativo, magari anche lasciando il calciatore fino a fine anno con una squadra che lo scoperto, valorizzato, e ora fissa il prezzo. L’Inter e le altre pretendenti sono avvisate.