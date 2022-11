Le Donatella, un ‘reel’ da applausi: bellezza che seduce

Il video travolge tutti: le Donatella si mostrano in tutto il loro fascino e la voglia di stupire. Il pubblico di Instagram resta a bocca aperta.

Uniche, travolgenti, sempre pronte a stupire e a regalare emozioni ai loro fan. Le Donatella, fin dagli esordi, hanno dimostrato di poter travolgere il pubblico italiano.

Lo hanno fatto utilizzando un’arma unica e per loro infallibile e sempre molto apprezzata dal pubblico. La loro grinta è il marchio di fabbrica, le voci un modo per entrare nel mondo dello spettacolo che ha regalato grandissime opportunità lavorative. Da X Factor, in cui non ebbero grande fortuna in gara uscendo prima della finale, la loro carriera si è letteralmente trasformata appena uscite dalla gara. Le Provvedi hanno incassato chiamate dai reality show, in cui sono state grandi protagoniste, fino ad ogni tipo di programma, alle interviste, all’amore del pubblico. Inevitabile per loro dividersi fra musica e televisione, con incassato premi e riconoscimenti che le rendono star anche sui social.

Le Donatella incantano con un video social

Allegria contagiosa, fisici pazzeschi, occhi che incantano e sorrisi che lasciano a bocca aperta. Se a questo mix perfetto si aggiungono voci da sogno, la naturale capacità di fare spettacolo e la voglia di stupire, il legame con il pubblico diventa sempre più forte. Il boom di consensi si è quindi chiaramente trasferito sui social, dai quali arrivano foto pazzesche. Fra video e immagini il pubblico può ammirare quelle forme impeccabili, e l’ultimo reel è un esempio chiaro di quello che stiamo dicendo. Le sorelle Provvedi si mostrano con le tute e i volti senza trucco, la canzone è travolgente, e la trasformazione ancora di più. Se non lo avete visto prendete un attimo per voi. Niente spoiler da parte nostra ma di sicuro non potevamo non riprendere un video che vi lascerà a bocca aperta.

Donatella, che trasformazione

La musica scelta per il video sale, e la temperatura pure. Le tute si trasformano in due abiti, uno nero e uno rosso, i volti sono incantevoli, e testimoniano la voglia di stupire ma anche un fascino clamoroso. I commenti arrivano a valanga e i like neanche si contano in una pagina che incassa quasi un milione e mezzo di followers. Il resto lo lasciamo alle immagini, non vogliamo rovinarvi una sorpresa unica da parte delle due sorelle Provvedi.