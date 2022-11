Valentina Fradegrada, video in perizoma che fa girare la testa

Un video clamoroso per Valentina Fradegrada: la community esplode dopo aver visto immagini da sogno su Instagram.

Partiamo dai numeri, che quando si parla di vip e social sono di certo una indicazione chiara sul seguito e sull’affetto da parte dei fan.

Valentina Fradegrada, splendida compagna di Boateng, con cui posta sempre foto e video da sogno può contare su Instagram su 3 milioni e mezzo di followers sempre pronti a commentare i contenuti in arrivo. Fra istantanee in vacanza, nei momenti di relax o in compagnia dell’ex Milan, la Fradegrada regala emozioni forti. Lo ha fatto nuovamente con un filmato che lascia pochissimo all’immaginazione e fotografa in pieno il fascino di una donna meravigliosa.

La Fradegrada esagera sui social

Un dato è ormai chiaro ed emerge in maniera potentissima sui social. Valentina Fradegrada ama stuzzicare i fan, giocare con loro, alzare la temperatura in una pagina Instagram dai numeri altissimi. I commenti dilagano, i like neanche si contano per una donna bellissima, con un volto incantevole e un fisico che lascia a bocca aperta. I contenuti in arrivo sono spesso una sfida alla censura, e anche l’ultimo post va in questa direzione. Il risultato? Più di 300 commenti, like che non si contano, e il motivo è chiaro.

La Fradegrada apre una porta e filma la sua camminata con un dettaglio, in primo piano, che non può in nessun modo passare inosservato. Non vogliamo però rovinarvi la sospresa, perché siamo certi che fra i tanti video che avete potuto ammirare negli ultimi anni, quello che abbiamo deciso di regalarvi è di certo fra i più belli, e anche fra i più bollenti.

Fradegrada, nel video un lato B da sogno

Ed eccoci al momento in cui manteniamo la promessa e vi regaliamo l’ultima chicca che abbiamo visto sulla pagina Instagramdi Valentina Fradegrada. Impossibile non notare quella camminata sensuale, il lato B in primo piano, poi la splendida compagna di Boateng che si gira e incolla allo schermo con un volto magnetico. Bellezza e sensualità emergono in maniera potentissima per una donna che non ha conquistato solo il cuore del calciatore ex Milan, ma anche di una community sempre pronta a commentare i suoi contenuti. Siamo certi che dopo aver visto l’ultimo video anche voi correrete a guardare gli altri, e possiamo anticiparvi che non resterete delusi.