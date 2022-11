Esonero in Serie A, decisione in arrivo

Il club riflette ma il futuro del tecnico sarebbe già segnato: l’esonero può arrivare subito, ecco i motivi.

C’è chi fa mercato e chi riflette sul futuro, partendo da valutazioni tecniche basate prima sull’operato degli allenatori e poi dei calciatori in rosa.

La pausa servirà non solo a tirare le somme per ripartire nel 2023 con più forza, ma anche per valutare eventuali cambi al timone di alcune squadre. C’è un lungo periodo di sosta che può favorire le valutazioni degli eventuali nuovi tecnici, e non è un dato da poco. Sarebbe il modo migliore per iniziare a lavorare con metodi nuovi, per tentare di ripartire fin da subito senza perdere terreno, e per alcune squadre, in crisi e in piena zona calda, è inevitabile riflettere in questa fase.

Ecco quindi che un club su tutti starebbe valutando come muoversi. La sensazione è che infortuni e un mercato poco soddisfacente abbiano di certo condizionato un avvio molto delicato, ma l’obiettivo è di cercare nuove pedine, e probabilmente anche di affidarle ad un allenatore che possa ricostruire subito grinta e ambizione.

Esonero imminente: il club avvia le valutazioni sul futuro dell’allenatore

Una conferenza stampa, dichiarazioni mirate a rilanciare il club, ma anche la sensazione che sia solo un primo passaggio per una vera e propria rivoluzione. Il presidente del Verona Setti ha consegnato l’incarico di direttore sportivo a Sogliano. Sarà lui l’uomo che dovrà ribaltare una stagione fino ad ora deludente in casa scaligera, e le sue competenze, oltre ad un carattere forte e determinato, saranno fondamentali nelle scelte.

Sogliano avrà tempo per mettere le mani sul mercato, per valutare pedine in esubero, costruire un budget, piazzare alcuni calciatori e trovarne altri già a gennaio. La scelta per tempismo è perfetta, ma è inevitabile che il prossimo passaggio sarà valutare la posizione di Bocchetti.

La decisone al momento sembra sospesa. Sogliano e Marroccu, che dirigerà l’area tecnica scaligera, avvieranno una riflessione sulla possibilità di andare avanti nel progetto con l’allenatore, e nei prossimi giorni di certo comunicheranno tutto ufficialmente. Bocchetti resta in dubbio, ma l’ennesimo ribaltone è complicato anche dai conti di un club che avrebbe più allenatori a libro paga. Sarà questo il primo nodo da risolvere, poi il club cercherà le pedine giuste per quella che sembra un’impresa, ma che stuzzica Sogliano e una tifoseria che non ha nessuna voglia di mollare.