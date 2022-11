Milan, il trio dei sacrificati: tripla cessione per fare cassa

Tre calciatori con i bagagli pronti: il Milan vuole fare cassa ed è pronto a reinvestire già nel mercato di gennaio. Ecco i nomi.

Una lunga sosta, utile per molti a ricaricare la barra dell’energia, ma soprattutto a tirare le somme. In casa Milan l’inizio è più che soddisfacente. Qualcosa manca rispetto alla passata stagione, ma è anche l’avvio del Napoli a rendere tutto più complicato.

La sensazione è che prestazioni e punti in classifica siano per certi versi in linea con le aspettative, ma la grande fuga dei partenopei non può essere sottovalutata. L’obiettivo è quindi rivedere qualcosa in casa Milan, per non perdere punti da avversari che sono sembrati inattaccabili sia in Italia che in Europa, ma qualcosa va rivista per aiutare Pioli nella rincorsa al bis tricolore.

Ecco quindi che sul mercato qualcosa si muoverà. Il tecnico potrebbe avere rinforzi, Maldini e Massara hanno in mano nomi e profili che possono fare al caso dei rossoneri, ma per intervenire serve un extra budget, che inevitabilmente dovrà arrivare dalle cessioni. La rosa larga permette di valutare chi ha disatteso le aspettative, e in tal senso tre nomi su tutti, spariti dai radar del tecnico, hanno già i bagagli pronti e saluteranno presto la squadra.

Milan, tre cessioni sul mercato a gennaio

Le gerarchie sono chiare, e Pioli le ha evidenziate in questa prima fase di campionato. A centrocampo non c’è spazio per Adli, che potrebbe essere l’unico dei tre elementi sacrificabili a partire in prestito. Le proposte non mancano, anche dalla Serie A, e Pioli vorrebbe valutare la crescita del calciatore in un club pronto a dargli continuità.

Sempre nello steso reparto il tempo è scaduto per Bakayoko. Il messaggio al calciatore è arrivato in maniera decisa, e la cessione sarà a titolo definitivo per un elemento scavalcato nelle gerarchie da molti compagni. Anche Ballo-Touré è nella lista dei partenti. Le valutazioni saranno più approfondite perché serve un sostituto di Theo Hernandez, ma l’intenzione del club è di trovarlo puntando anche su un giovane.

Sarà costruito così un budget che andrà in una sola direzione. Maldini e Massara vogliono lanciare l’assalto a Ziyech del Chelsea, che attende solo l’ok da parte dei londinesi. La volontà del calciatore è di trovare spazio al Milan ma serve la chiave giusta. Un prestito oneroso per 6 mesi già a gennaio potrebbe essere la soluzione, e in caso di rottura nella trattativa i rossoneri si fionderebbero su Aouar del Lione, che non è un’alternativa ma uno dei nomi proposti da Pioli. Il Milan accelera, ed è pronto ad un nuovo grande innesto già a gennaio.