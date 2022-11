Colpo Malinovksyi in Serie A, c’è l’annuncio

Un club avrebbe messo nel mirino il calciatore dell’Atalanta: arriva un autorevole annuncio in merito alla trattativa.

Gasperini è stato chiaro già ad inizio stagione. Il tecnico per la sua Atalanta avrebbe voluto in elemento in mediana in grado di garantire più reti e assist.

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi e per Malinovskyi, fino alla scorsa stagione un titolare inamovibile, e ora, per stessa ammissione del suo tecnico, una pedina che ha provato a garantire reti ma in qualche modo da sostituire con un elemento in grado di segnare di più. Dalle parole, Gasperini, è ben presto passato ai fatti.

Il calciatore ucraino ha trovato poco spazio, ha incassato le tante panchine in silenzio, ma di certo non è felice di un ruolo da riserva. Ecco quindi che a gennaio potrebbe essere il tempo di salutarsi, e in tal senso si fanno i nomi di alcuni club di Serie A che avrebbero sondato il terreno per Malinovskyi. Uno su tutti è stato messo in cima alla lista, ma il dirigente ha chiarito la posizione in merito alla trattativa, anticipando gli scenari per gennaio.

Malinovskyi può lasciare l’Atalanta: ecco la risposta di un club interessato

Un impatto in Serie A di quelli inattesi, le conferme nelle stagioni successive, poi le dichiarazioni di Gasperini che hanno cambiato tutto. Malinovskyi cerca spazio, non vorrebbe lasciare Bergamo, almeno subito, ma con pochi minuti in campionato, quasi mai da titolare, il calciatore potrebbe concretamente valutare di salutare la squadra in anticipo.

In tal senso alcune voci hanno accostato il calciatore al Bologna, e dopo una serie di conferme insistenti, è stato Marco Di Vaio a frenare l’entusiasmo dei tifosi e a spegnere sul nascere ogni tipo si trattativa. “Malinovsky? No, i numeri sono impossibili per noi sia a livello economico che tecnico”. Lo ha confermato il direttore sportivo a Radio Nettuno Bologna, ed ha chiarito il vero limite della trattativa.

“Malinovskyi ha giocato in Europa e credo che rimarrà in quella cerchia di squadre che giocano le coppe europee. Noi oggi siamo in grado di portare qui giocatori sconosciuti per farli crescere – ha tagliato corto Di Vaio – in questa fascia di mercato siamo credibili”. Niente Bologna quindi per l’ucraino, ma la sensazione che l’avventura a Bergamo sia terminata.