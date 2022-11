Wanda Nara, il suo perizoma oscura anche il mare

Un numero di commenti da record per un video in cui emerge qualcosa di assolutamente imperdibile: Wanda Nara è pazzesca.

Provate a mettere insieme questi fattori. Una donna amatissima, con più di 15 milioni di followers in tutto il mondo, e ancora il fascino pazzesco e le forme che mandano in delirio i suoi fan.

Aggiungete il mare delle Maldive, un bikini pazzesco, una raccolta di filmati in cui l’argentina si gode il sole e lo scenario splendido mostrando le sue forme. Il risultato è scontato se la protagonista è Wanda Nara, e si trasforma in una cifra da record. Più di 5mila commenti per l’ultimo post rappresentano una cifra di quelle che contano, ma appena vederete l’ultimo filmato regalato alla community vi renderete conto che non è affatto una esagerazione.

Wanda Nara pazzesca: che video

Cerca pace Wanda Nara. Lo fa dopo i rumors relativi ad una rottura con Icardi che sono andati avanti per molti mesi fino al comunicato che ha sancito la separazione fra i due. L’argentina ha cercato un luogo dove rilassarsi, in cui godere di un po’ di serenità, ma chi pensava che avrebbe messo un freno ai continui post dovrà ricredersi, e lo farà di certo con piacere. Dalle Maldive sono arrivati scatti di quelli che lasciano davvero il segno. Pose da sirena, bikini pazzeschi, qualcosa di troppo mostrata ai fan.

L’ultimo video però ha fatto decollare letteralmente i commenti. Wanda Nara ha raccolto una serie di filmati, li ha regalati alla community e si è mostrata nuovamente in tutto il suo fascino. Sottolineare la sua bellezza è superfluo, lasciamo parlare le immagini che testimoniano nuovamente quanto l’argentina sia capace di catalizzare l’attenzione e di mandare in tilt Instagram.

Wanda Nara scalda i social: immagini bollenti

Il bikini verde, la posa in cui si mostra in perizoma, un tutone rosso. E ancora immagini al mare con costumi che lasciano a bocca aperta, primi piani, look minimal. C’è tutto nel video postato da Wanda Nara. Una raccolta da urlo, immagini da sogno, quella senzazione continua che l’argentina sia continuamente pronta a stupire la sua community. Lo ha fatto di nuovo, ha regalato emozioni, ma è il momeno di lasciarvi alle immagini. Siamo certi che vi lasceranno senza parole.