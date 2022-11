Affare Rabiot, la decisione è presa

La Juve avrebbe preso la sua scelta in merito al futuro del calciatore: ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Una storia strana, fatta di polemiche, di critiche, di una cessione fatta per la quale si era opposto solo Allegri, che ha creduto nel calciatore ed ha avuto ragione.

Adrien Rabiot in estate era già pronto a prendere un volo per Manchester. La Juve e i suoi tifosi quasi speravano nella stretta di mano fra la mamma Veronique e i Red Devils, che avevano proposto un affare da 20 milioni più bonus incassando l’immediato ok. Quella richiesta da 10 milioni a stagione fece saltare tutto, e quindi via a nuove polemiche, spazzate via dalle prove del calciatore. Quello visto quest’anno è il miglior Rabiot dal suo arrivo in Italia.

Reti e sostanza, corsa e assist. Finalmente i sorrisi sul volto del “Duca”, che anche al Mondiale ha dato seguito alle buone prove messe in mostra a Torino. La Juve ora si interroga. Un rinnovo potrebbe essere proposto, per certi versi sembra già tardi, ma andare oltre ai 7 milioni percepiti attualmente sempre difficile, e raggiungere i 10 che la mamma-agente chiese al Manchester è addirittura impossibile. Questo è il vero problema, ed ha determinato una decisione ormai netta.

Juve e Rabiot al bivio: cosa può accadere

L’addio sembra ormai inevitabile, e solo l’eventuale possibilità che Rabiot possa accettare una proposta in linea con quella attuale potrebbe sbloccare tutto. Sembra impossibile, anche alla luce di un contratto in scadenza e soprattutto di offerte che sembrano imminenti. La Juve a questo punto potrebbe monetizzare, e magari accettare già a gennaio le offerte di chi tenta il blitz senza attendere di prelevare a parametro zero il francese nella prossima estate.

L’Arsenal sarebbe in fila, ma non da subito, e lo stesso discorso vale per il Psg con il quale ci sono stati contatti per ricucire lo strappo nell’estate in cui Rabiot si trasferì in Serie A. Le squadre che stanno sondando il terreno e restano avanti però sono il Chelsea e il Tottenham. Paratici è un grande estimatore del calciatore, che potrebbe essere al centro di una trattativa imminente.

Poi toccherà alla Juve che ha due strade. Proporre un rinnovo o tentare di venderlo subito per far cassa. Il futuro del calciatore è deciso, e la sensazione è che Allegri potrebbe davvero perdere quello che inaspettatamente è uno dei suoi uomini migliori, che per tanti sembrava un peso economico, e invece ora sembra una delle stelle del Mondiale.