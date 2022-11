Inzaghi può esultare: il primo colpo è ad un passo

La trattativa può sbloccarsi: il calciatore vuole approdare all’Inter e il club cerca la formula per chiudere il colpo subito.

Marotta torna sui suoi passi, restituisce a Inzaghi quella fiducia che in qualche modo sembrava in discussione, e sa bene che è arrivato il suo momento.

Il ko con la Juve si era trasformato in una serie di critiche per l’atteggiamento della squadra, che ha reagito immediatamente. Gol, punti, la sensazione che con una rincorsa in campionato da far partire subito a gennaio e la fase a scontri diretti in Champions, cambiare qualcosa rischierebbe di trasformarsi in un errore pesante, in un nuovo inizio che potrebbe destabilizzare la squadra. La soluzione è quindi nel mercato.

I nerazzurri hanno le carte in regola per intervenire. L’obiettivo è limitare le spese, cercare giovani e soprattutto calciatori funzionali all’idea del gioco di Inzaghi, che ha affidato agli uomini di mercato ruoli e caratteristiche, e si fida dell’operato di Marotta e Ausilio. I nomi non mancano, ma il tempo stringe, e per questo motivo la pausa per il Mondiale servirà ad accelerare i lavori. In tal senso la trattativa per il calciatore sembra essersi sbloccata e arrivano indizi sulla concreta possibilità di intervenire subito per regalare al tecnico il primo colpo.

Inter, l’affare si sblocca: il primo rinforzo è ad un passo

Non solo entrate. L’Inter riflette sui calciatori in esubero e sa bene che serve un tesoretto, una sorta di extra budget per intervenire e aggiustare quelle situazioni che non hanno convinto. La prima valutazione è quindi su Robin Gosens. L’esterno è stato definitivamente scavalcato nelle gerarchie del tecnico da Dimarco, e dopo 6 mesi trascorsi a fare da riserva a Perisic e a fare i conti con gli infortuni, il suo status nella rosa non è cambiato.

Il tedesco ha mercato, ha perso la nazionale per le tante panchine, e tutto lascia pensare che un’offerta giusta, per una sistemazione gradita all’ex Atalanta, potrebbero trasformarsi in una stretta di mano per la cessione. Mentre le squadre della Bundesliga si muovono a passi lenti, l’Inter pensa già al sostituto. L’obiettivo è Jesus Vasquez, esterno mancino del Valencia.

Il classe 2003 piace ad Inzaghi, stuzzica Marotta e convince per la freschezza atletica, la facilità di corsa ma anche la propensione a difendere per ripartire. C’è un dettaglio inoltre che potrebbe favorire la stretta di mano. Con il club spagnolo il calciatore ha trovato davvero pochissimo spazio, e questo fattore può far scattare una clausola che prevede un prestito per giocare di più. Sarebbe la soluzione perfetta per poi rimandare l’investimento alla prossima estate, ma la sensazione è che l’Inter non vuole perdere tempo e potrebbe subito affondare il colpo.