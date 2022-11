Melissa Satta, gonna e calze da capogiro

Look da sogno per una delle donne più amate dagli italiani: le quattro foto testimoniano un fascino unico e un fisico da star.

Ha catturato l’attenzione, in studio e su Instagram, con quattro nuove foto che incassano valanghe di commenti.

Naturale verrebbe da dire, perché fin dagli esordi Melissa Satta ha conquistato tutti, e in pochi anni si è imposta come una delle donne più ricercate, amate e ammirate dagli italiani. Fisico da sogno, volto ammaliante, eleganza naturale e tanta voglia di stupire. Con queste caratteristiche l’ex velina ha fatto centro, e registrare ogni giorno un seguito clamoroso anche sui social è stata una conseguenza naturale. Quando poi arrivano gallerie come l’ultima postata, l’effetto wow è garantito per una donna che incassa un tributo costante da parte dei suoi ammiratori.

Melissa Satta: eleganza e fascino

Conduzioni, copertine, collaborazioni con grandissimi brand e sfilate. C’è tutto nella carriera di Melissa Satta. Il mondo della televisione le ha affidato inoltre una serie di importanti impegni legati al mondo del calcio, che è una grande passione per lei. Da una rete all’altra le proposte sono arrivate costantemente, fino alla chiamata di Sky che l’ha scelta per una serie di conduzioni. La Satta presenta in maniera brillante, ma è inevitabile non notare i look scelti, che spesso mandano in delirio gli appassionati. Prima di ogni puntata arrivano infatti i post su Instagram che svelano in anteprima gli abiti scelti per andare in onda, e ogni volta il risultato è identico. Valanghe di like, commenti in arrivo di ogni tipo, un boom di complimenti che le garantisce un seguito costante e un successo clamoroso per i suoi progetti. Quando poi arrivano scatti in cui la Satta mette in mostra quel fisico pazzesco, i numeri si alzano in maniera vertiginosa.

Melissa Satta, tacchi e gonna corta: che spettacolo

Più di 250 commenti, like che neanche si contano e un numero di followers da record. Melissa Satta è ad un passo dai 5 milioni di fan su Instagram, e il motivo è ben evidente anche nell’ultima galleria. I quattro scatti regalano emozioni agli appassionati di una donna bellissima che in occasione dell’appuntamento fisso nella sua trasmissione su Sky si è mostrata con un look elegantissimo. Gonna corta, calze, tacchi altissimi e un volto incantevole accendono l’entusiasmo. I nostri commenti sono superflui, sono le immagini a testimoniare quanto la Satta sia una delle donne più amate in Italia.