Belen, la camminata è sensuale: tutti restano ammaliati

Belen con due foto stupisce i fan: camminata sensuale, like a valanga e commenti che decollano per la splendida showgirl.

Una presenza costante in tv, sui social, nel cuore degli italiani, che fin dagli esordi non hanno mai smesso di regalarle affetto e di cercare qualcosa in più su di lei.

Belen Rodriguez è una delle donne più seguite sui social, di certo delle più amate, e lo confermano non solo i numeri, ma anche i tanti progetti che le vengono costantemente affidati. Programmi televisivi, interviste, grandi collaborazioni con i migliori brand di moda. C’è di tutto in una carriera incredibile che le ha regalato chiamate importantissime, ma soprattutto l’affetto degli italiani che la seguono sui social e non possono fare a meno di commentare ciò che arriva.

Belen incantevole negli scatti sui social

Le basta poco. Un primo piano di quel volto incantevole, la promozione di alcuni prodotti o le anticipazioni delle sue conduzioni legate alle tante avventure che Mediaset le affida. Ogni post è un boom di commenti, ogni foto un pretesto per lasciarle complimenti. Quando Belen regala qualcosa sui social, il risultato è sempre lo stesso. Cuori, fiamme, baci, attestati di stima di ogni tipo. Del resto, quando arrivano scatti come quelli postati nell’ultiam galleria, è difficile non commentare. In occasione della promozione di alcuni vestiti per un noto brand, la splendida showgirl argentina msotra tutto con una camminata seducente, e in un attimo la community si accende.

Belen pazzesca nell’ultima galleria social

Ed eccola qui. Il volto coperto, le forme che emergono dai vestiti, una camminata seducente che lascia il segno in una community che non attende altro che vedere video o foto. Quando poi ad attendere i contenuti ci sono più di 10 milioni di followers il boom di commenti è inevitabile. Belen anche da copertissima stupisce. Lo fa con la sua grazia, il fisico esaltante, la capacità di stupire, ma soprattutto con un seguito che le garantisce sempre emozioni e complimenti. Di certo meritati.