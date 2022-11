L’annuncio che fa sognare: Milan, il colpo per gennaio si avvicina

Tifosi del Milan in attesa: le voci si stanno trasformato in qualcosa di più concreto per un obiettivo che si avvicina sempre di più.

Il Milan torna sul mercato, lo fa per pescare ancora nuovi giovani da affidare a Pioli maestro nella valorizzazione, ma soprattutto per andare forte su un grande obiettivo.

La strategia sembra chiara, soprattutto ora che il tecnico ha visto all’opera i tanti acquisti effettuati per allargare la rosa. Chi non ha convinto partirà, in prestito o a titolo definitivo, e i soldi in arrivo, insieme a quelli risparmiati sugli stipendi, serviranno per arrivare ad obiettivi già scelti e sondati.

Ecco quindi che c’è un nome caldissimo. Uno di quei calciatori in grado di cambiare volto alla squadra, di garantire imprevedibilità e anche esperienza. Pioli ha fatto il suo nome, e il club, con Maldini e Massara in testa, sta provando a sondare il terreno per capire come concretizzare l’affare. Intanto arriva un’apertura che sembra una prima grandissima conferma. Ora l’affare è di certo più possibile, e i tifosi iniziano a sperare nella chiusura già a gennaio.

Milan, conferme in arrivo: le parole del calciatore non lasciano dubbi

Una rincorsa in Serie A da tentare a tutti i costi, un incrocio con il Tottenham in Europa decisivo sia per la Coppa che per i soldi in arrivo, e la valorizzazione dei giovani che è la strada giusta per dare solidità al club. Il Milan ha questi tre obiettivi, ma la sensazione è che qualcosa serva.

Pioli ha chiesto un altro calciatore in grado di fare la differenza in attacco, in termini di gol e di imprevedibilità. Servono pedine in grado di innescare Leao e Giroud, ma anche Ibrahimovic, che si avvicina al rientro. L’uomo giusto, sul quale il club punta da tempo. è Ziyech. Il calciatore non ha trovato continuità al Chelsea, e dopo i Mondiali potrebbe cambiare squadra e accettare il corteggiamento di Pioli.

Le conferme arrivano proprio dal trequartista, che al termine dell’ultimo match della nazionale ha risposto ad una domanda chiara. Ai giornalisti che gli hanno posto un quesito sul suo futuro e su un possibile cambio di maglia a gennaio, il trequartista ha risposto con un “vedremo”. Un messaggio che è un’apertura chiara alle proposte in arrivo, e in prima fila, almeno al momento, ci sono i rossoneri, prontissimi a piazzare il colpo.