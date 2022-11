Eva Padlock, un video davvero piccante: da guardare con cautela

Intimo rosso e immagini sorprendenti: Eva Padlock ama stuzzicare i fan ma questa volta ha davvero esagerato.

I fan sono in subbuglio, ma dopo aver visto le immagini siamo certi che anche voi non crederete ai vostri occhi.

Eva Padlock torna a postare, lo fa con un video di quelli che lasciano il segno, e che di certo restano fra i migliori visti su Instagram. La splendida modella, famosa per le sue esperienze da “ombrellina” nei circuiti, ama giocare e sedurre, e lo fa grazie ad un volto incantevole e ad un fisico che lascia il segno. Questa volta però sul popolare social è arrivato qualcosa di diverso. Immagini che abbiamo scelto di riprendere perché siamo convinti che fra i tanti video regalati alla community fino ad ora, questo sia davvero il più bello e infuocato di tutti.

Eva Padlock rosso fuoco: community di stucco

Quando si parla di lei i commenti decollano, i like non si contano, la sensazione è che ci sia sempre qualcosa destinato a lasciare a bocca aperta. Eva Padlock ama spesso mostrarsi in intimo, con trasparenze, con abiti che mettono in risalto quel fisico pazzesco ed esplosivo che l’ha resa celebre. Nell’ultimo video però gli appassionati della modella, famosissima anche in Italia, hanno potuto ammirare qualcosa di ancora più potente. L’intimo rosso, allo specchio, evidenzia i lati migliori di un fisico clamoroso, e una sensualità che non può passare inosservata. Se non ci credete mettetevi comodi, ciò che state per vedere lascerà il segno, e non vogliamo assolutamente rovinarvi una sorpresa di quelle destinante a lasciare il segno.

Eva Padlock, il video è clamoroso

Ed eccoci al momento in cui manteniamo la promessa e lasciamo parlare le immagini. Ci limitiamo a fornire i numeri dei followers che sono rimasti di stucco dopo aver visto il post della splendida modella. I commenti sono 1200, i like neanche si contano. La Padlock si mostra prima in intimo rosso, sorride alla telecamere, ammicca e fa parlare un fisico che lascia senza fiato.

Subito dopo arrivano altre immagini in intimo nero, e diversi zoom in primo piano che meritano di essere assolutamente rivisti. Ora però lasciamo parlare le immagini, che siamo certi vi porteranno a fiondarvi sulla sua pagina per lasciare un like o un commento per una donna assolutamente esplosiva.