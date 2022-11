Inter, il grande colpo si avvicina: arriva l’annuncio

C’è un annuncio di quelli che valgono come una conferma: Inter vicinissima al colpo per gennaio.

Un interesse forte, un no ad un altro club, un legame fra società così forte da potersi trasformare in una trattativa in fase di chiusura.

I tre indizi sono un presagio chiaro ad una stretta di mano che potrebbe arrivare, e in casa Inter tentano di accelerare perché hanno messo il calciatore in cima alla lista dei desideri. Inzaghi ha chiesto rinforzi, Marotta vuole accontentarlo ma ha chiarito che arriveranno pedine con investimenti sostenibili, senza follie e con la necessità di poter trovare elementi già pronti ad un prezzo accessibile.

In tal senso il profilo che l’Inter ha messo nel mirino non solo potrebbe corrispondere alle esigenze dell’allenatore e del club, ma sarebbe addirittura vicino all’approdo in nerazzurro. L’annuncio non lascia dubbi e potrebbe aprire la strada ad una stretta di mano imminente.

Inter, ecco il primo colpo per gennaio

Un’offerta del Porto è stata già rispedita al mittente. I 15 milioni sono stati giudicati pochi per chiudere i conti, e l’Inter sarebbe pronta a intervenire per evitare aste o altri inserimenti. L’obiettivo è Carlos Alcaraz, centrocampista de Racing con cui i nerazzurri hanno un ottimo rapporto.

La trattativa che portò in nerazzurro Lautaro Martinez potrebbe quindi ripetersi, e il 19enne arrivare già a gennaio. Le conferme sono infatti importanti e arrivano proprio dal presidente del Racing che ha commentato l’eventualità di lasciar partire il calciatore, confermando in qualche modo l’interesse da parte di tante società, ma parlando proprio dei nerazzurri.

Victor Blanco ha ammesso in una intervista che “il forte rapporto tra Inter e Racing potrebbe aiutare i nerazzurri a prendere Carlos”. Un messaggio chiaro sulla possibilità che la trattativa possa decollare nelle prossime settimane con una base economica già fissata dalla società argentina. Per chiudere i conti servirebbero almeno 18 milioni ma il Racing accetterebbe anche soluzioni con il pagamento in più anni. Ottime notizie per Marotta che incassa l’apertura e può regalare ad Inzaghi il primo rinforzo nel mercato invernale.