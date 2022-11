Maxi scambio in Serie A: due big possono cambiare maglia

Clamorosa proposta in Serie A: le due squadre potrebbero scambiarsi gli attaccanti e arriva già una prima risposta.

Tempo di Mondiali, di pausa in Serie A, ma soprattutto di mercato. In attesa dell’apertura ufficiale delle trattative c’è già chi lavora per bruciare la concorrenza e tentare l’assalto ad obiettivi già chiari.

Sono tante le squadre deluse, altre invece provano a rincorrere il Napoli, e la sensazione è che gli scambi, in un mercato di gennaio in cui tante società sono in difficoltà, potrebbero rappresentare una soluzione importante. Serve creatività, magari un piccolo sforzo economico in più per accontentare chi chiede cifre importanti, ma sopratutto è necessario mettere nel mirino quei calciatori che non hanno rispettato le aspettative, che chiedono di cambiare aria e potrebbero quindi essere sacrificabili, anche come pedine da inserire in eventuali scambi. In Serie A questa soluzione sarebbe stata proposta da un club ad un altro per tentare di chiudere un grande colpo, e ci sarebbe già una risposta ben precisa.

Serie A, proposto uno scambio fra punte: la risposta è chiara

Poche reti, un impatto che nella passata stagione necessitava forse di un po’ di tempo per capire il campionato italiano. Per Cabral la Fiorentina non ha bruciato le tappe. Dopo averlo scelto come sostituto per Vlahovic, in un ruolo che nella passata stagione è stato condiviso con Piatek, l’attaccante anche in questa stagione ha dimostrato di non avere forse i numeri che i viola e Italiano attendevano da lui.

Jovic è ormai la prima scelta per il tecnico, che avrebbe quindi chiesto un altro centravanti per rendere la sua squadra più incisiva, rinunciando anche all’attaccante che ha messo a segno solo 2 reti in 12 presenze in Serie A e una in Conference su 5 apparizioni. Ecco quindi che il brasiliano di Campina Grande sarebbe stato inserito in un tentativo di scambio che però avrebbe incassato una risposta ben precisa.

La Fiorentina secondo quanto riferito da Sport Mediaset avrebbe provato a proporre una trattativa al Bologna con il centravanti come pedina per arrivare ad Arnautovic. Risposta secca però da parte dei felsinei. Il bomber non si muove, e per una cessione se ne riparlerà forse al termine della stagione, con tanti club pronti a fare sul serio per assicurarsi la punta austriaca.