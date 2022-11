Milan, non solo Ziyech: assalto alla giovane stella che stupisce in Champions

Due obiettivi per il Milan: Maldini punta su Ziyech che incanta al Mondiale, ma mette nel mirino anche un’alternativa giovane e promettente.

Dominante. Ziyech nella vittoria netta del Marocco contro il Belgio ha dato nuovamente un saggio delle sue potenzialità.

La sua qualità e la voglia di stupire sono tutte nell’azione del raddoppio al 92′. Il calciatore del Chelsea dopo una gara di sacrificio, con un gol annullato e tanti spunti per trascinare il Marocco, è andato a prendersi un pallone al limite dell’area avversaria, e dopo un dribbling si è inventato un suggerimento visionario per il compagno che ha chiuso i conti e superato il Belgio.

Non una buona notizia per Maldini che lo ha messo nel mirino già da mesi. Con queste prestazioni la concorrenza può diventare più alta, ma Ziyech resta comunque il primo obiettivo. Il Milan ci proverà, questo è chiaro, ma valuta anche le alternative, e in tal senso c’è una giovane stella che in questa stagione sta disputando ottime prove anche in Champions.

Milan, ecco l’alternativa a Ziyech

Ventidue anni, una presenza al Mondiale, 6 con 3 reti in Champions e 14 in campionato con 7 gol e un assist. Niente male per un calciatore di un metro e 85 che sul fronte offensivo può ricoprire tutti i ruoli. Noah Okafor al Salisburgo ha dimostrato di essere un attaccante completo.

Si muove bene su tutte e due le corsie esterne, è incisivo da centravanti e sa fare da collante fra la mediana e il fronte offensivo. Sono i numeri però a parlare per lui, e le prestazioni in Champions che lo vedono sempre protagonista con la sua squadra. Sarebbe il calciatore svizzero l’alternativa a Ziyech, e il Milan ci pensa sul serio.

Il Salisburgo lo ha prelevato da Basilea per poco più di 11 milioni e come spesso accade ha valorizzato il giovane attaccante, che ora vale più del doppio. I rossoneri stanno sondando il terreno per capire come muoversi, proveranno l’assalto decisivo per Ziyech, ma hanno già pronta un’alternativa di lusso che potrebbe con Pioli diventare un’arma tattica micidiale per il Milan.