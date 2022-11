Napoli, concorrenza a Juve e Milan: caccia aperta alla stella della Serie A

Spalletti avrebbe fatto solo un nome per rendere il suo Napoli ancora più forte: sul calciatore ci sono già Juve e Milan.

Spalletti è stato chiaro, e nelle sue parole c’è tutto l’orgoglio per il lavoro svolto nella prima fase di campionato.

Il tecnico non ha parlato di mercato, ha solo chiarito che la sosta servirà per trovare nuove soluzioni, per migliorare lo stato fisico del Napoli e cercare di rendere la squadra ancora più forte e imprevedibile. Difficile in effetti pensare di poter ritoccare una rosa già molto competitiva. Resta qualche dubbio su elementi che trovano poco spazio e potrebbero essere in uscita, ma se qualcosa si farà, sarà solo in un reparto in cui potrebbe arrivare un rinforzo per rendere la squadra ancora più solida.

Pare infatti che il Napoli abbia messo nel mirino un calciatore che sta facendo una grande stagione in Serie A. Nei prossimi giorni potrebbe essere fatto un primo sondaggio, ma c’è da superare la concorrenza di due club che da tempo lavorano sullo stesso obiettivo dei partenopei.

Napoli in corsa: Il club lavora per un difensore

Due presenze al mondiale in una squadra in cui è già considerato l’erede di un calciatore che ha fatto la storia. Quindici anche in Serie A, da titolare inamovibile di una squadra che lo ha lanciato, e di un club che già pregusta l’asta per gennaio o per la prossima estate. Con la Polonia Jakub Kiwior gioca al fianco di Glik del quale sarà il naturale sostituto, e con lo Spezia le sue prestazioni lo hanno già reso un chiaro obiettivo per molti club.

Il Milan lo ha messo nel mirino, ed è stata la prima società a puntare sul centrale 22enne di Tychy, che piace anche alla Juventus. I bianconeri sono a caccia di un centrale mancino, e Kiwior sarebbe il prescelto sia per l’indicazione di Allegri, al quale il calciatore piace molto, che per il prezzo che non sarebbe altissimo.

Negli ultimi giorni però anche il Napoli avrebbe sondato il terreno. I partenopei provano a capire come inserirsi e se ci sia margine per superare i bianconeri e Maldini, che lavora forte sull’obiettivo. Il blitz di Giuntoli potrebbe arrivare con una offerta interessante, ma la sensazione è che sul centrale dei liguri si scatenerà un’asta, forse già a gennaio.