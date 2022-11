Praet colpo di mercato per gennaio: il belga torna in Italia

Praet ad un passo dal ritorno in Serie A: ci sarebbe stata addirittura la prima offerta per il centrocampista, ma si rischia l’asta.

Il colpo è pronto, e in Serie A c’è un club davanti alle altre pretendenti che avrebbe addirittura già formulato la prima offerta, rispedita al mittente dal Leicester.

Gli inglesi non hanno chiuso le porte però, e i motivi sono tanti e ben evidenti. Il calciatore sta trovando poco spazio e avrebbe chiesto di partire. La sua intenzione, inoltre, sarebbe di tornare in Serie A, campionato in cui ha giocato e bene con Sampdoria e Torino, e che gli avrebbe aperto nuovamente diverse strade. Ci sarebbero almeno due club sulle tracce del centrocampista, ma diverse voci si rincorrono su altre squadre pronte al blitz, e su un’offerta con tanto di cifre che avrebbero aperto la prima vera trattativa.

Praet vuole la Serie A: un club su tutti pronto al blitz

Ventotto anni, 3 stagioni in Serie A con la Sampdoria che lo acquistò per 9 milioni rivendendolo poi a 24, e ancora un prestito al Torino in cui la sua qualità è emersa nuovamente. Dennis Praet in Serie A ha espresso di certo il meglio della sua carriera. Ecco perché non gli dispiacerebbe una nuova esperienza.

La sua stagione al momento è in chiaroscuro. Solo 7 presenze in Premier e nessun gol, zero assist e mai la sensazione di poter essere davvero importante per la squadra e per il suo tecnico. Il Leicester non conta più su un calciatore che però ha tanto mercato, e gli inglesi avrebbero ricevuto la prima concreta offerta. Sarebbe arrivata dal Bologna, deciso a portare il calciatore in Italia.

Sarebbe di 5 milioni la prima proposta, rispedita subito al mittente. Il Leicester vorrebbe almeno 8 milioni per il cartellino del calciatore, e medita di chiudere la pratica, senza prestiti e con una cessione a titolo definitivo. Ci sarebbe anche il Torino intanto sulle tracce di Praet, e anche la Fiorentina si è mossa in passato e potrebbe sondare il terreno. Resta da capire chi abbia voglia di accontentare le richieste degli inglesi, ma la sensazione è che l’offensiva del Bologna possa trasformarsi in una offerta più concreta.