Dumfries, l’annuncio che preoccupa i nerazzurri

Dumfries conferma di essere uno degli esterni più in forma d’Europa: arriva un annuncio però che potrebbe cambiare tutto, e l’Inter riflette.

Una prova clamorosa negli ottavi di finale per confermare di essere al momento l’esterno più in forma d’Europa.

Denzel Dumfries non doveva dare conferme. Le stagioni all’Inter hanno premiato lo sforzo economico della società nerazzurra, che di certo ora dovrà fare i conti con le proposte in arrivo da altri club. Anche contro gli Usa la prova del laterale è stata clamorosa. Due assist perfetti nel primo tempo per scardinare la difesa degli States, poi una rete al volo su un passaggio di 50 metri, ma più in generale la capacità di coprire tutta la fascia con continuità.

Talento, giovane età, soprattutto un ruolo in cui non è facile trovare calciatori in grado di fare la differenza. Denzel Dumfries per certi versi è un giocatore unico, capace di coprire tutta la corsia e di essere incisivo sia in zona offensiva che in aiuto alla retroguardia. Ecco perché l’Inter ora dovrà difendersi dagli assalti sul mercato, e arriva un annuncio che potrebbe sparigliare le carte. Già da subito.

Dumfries sulle voci di mercato: “Fa piacere”

Due assist e un gol, i riflettori tutti su un calciatore in grado di far male agli Usa. Denzel Dumfries è osannato dai tifosi dell’Olanda ma anche oggetto del mercato. Intervistato da The Athletic dopo il successo degli orange non sono mancate le domande sulle possibili trattative, e il laterale è stato chiaro.

Ha ribadito il suo attaccamento all’Inter sottolineando che è un piacere giocare con i nerazzurri e che è concentrato sul lavoro con la nazionale e la squadra di club, ma ha commentato anche le voci su una possibile trattativa che il Chelsea vorrebbe portare avanti. “Giocare con i nerazzurri è grande – ha sottolineato –, sono orgoglioso di essere un calciatore dell’Inter. Fa piacere però sapere di essere accostato al Chelsea. Si tratta di un bel complimento”.

Dumfries ha confermato l’attaccamento per i nerazzurri, ma di certo un sondaggio da parte del Chelsea non è da escludere. Serve una cifra importante per strapparlo ad Inzaghi che intanto ha posto un veto alla cessione. Tutto dipenderà dalla proposta in arrivo, e i tabloid britannici affermano che potrebbe essere imminente e anche molto ricca.