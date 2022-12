Federica Nargi, ballo e incidente piccante

Il balletto postato sui social si trasforma in un boom di commenti: la protagonista è Federica Nargi, come sempre splendida.

Quando si parla di lei è inevitabile riconoscere il suo seguito, l’affetto dei fan che restano sempre conquistati e le riconoscono fascino e bellezza.

Federica Nargi è fra le donne più ammirate e seguite d’Italia. Merito di un fisico perfetto, di un fascino iconico che le ha regalato una carriera ricca di grandissimi riconoscimenti e di chiamate che contano. Moda e televisione hanno fatto a gara avanzando proposte di ogni tipo, e il suo seguito si è inevitabilmente trasformato in un boom sui social. Proprio su Intagram arrivano foto e video che conquistano sempre la community, e l’ultimo è assolutamente clamoroso.

Federica Nargi, il video in intimo è pazzesco

Partiamo dai numeri, che quando si parla di vip e social danno spesso la dimensione di quanto sia grande l’affetto per i personaggi dello spettacolo. In tal senso le cifre per la Nardi decollano. I suoi followers hanno superato abbondantemente i 4 milioni, i commenti per il suo ultimo video sono circa 700 e i like neanche si contano. Effetto di un filmato in cui la Nargi riproduce in maniera impeccabile il “moonwalk” di Michael Jackson e lascia tutti a boca aperta.

Il balletto, in intimo e con una giacca che poi vola via, lascia sena parole, ma mentre la Nargi balla accade l’incidente che provoca la risata. C’è anche la moviola di ciò che accade, di quella risata che fotografa quanto accaduto, ma anche di un primo piano che lascia i followers a bocca aperta e li spinge a commentare quanto visto. Il video ha conquistato anche noi, tenetevi pronti, perché le immagini sono davvero belle e testimoniano tutto il fascino di una donna incantevole.

Federica Nargi, video da urlo

Intimo, danze in casa, movimenti elegantissimi. Federica Nargi decide di stupire, lo fa con autoironia, che non fa mai male e colpisce i fan, ma anche con un fascino pazzesco. Il suo filmato regalato alla community testimonia nuovamente la sua bellezza ma anche il seguito dei followers che rispondono e in poche ore inondano la sua bacheca di complimenti. Il motivo? Le parole non servono e di certo non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Parlano le immagini, come sempre pazzesche.