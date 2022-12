Terremoto Juve: “Nuova calciopoli, ecco cosa rischiano i bianconeri”

Il terremoto in casa Juventus non si placa e su TVPLAY arriva un parere molto autorevole sui veri rischi per il club.

Nuove intercettazioni, nomi, cifre, dichiarazioni che allargano inevitabilmente il lavoro dei magistrati. In casa Juve il momento è caldissimo, e saranno i tribunali a chiarire quali sono i rischi per la società.

Esperti e figure vicine al club in questa fase concordano su un aspetto. Bisognerà capire quali sono le accuse contestate agli indagati e quale la responsabilità del club, che attende e valuta. Intanto sulla vicenda arriva un parere molto autorevole. Carlo Alemi, ex presidente del Tribunale di Napoli, ha analizzato gli aspetti emersi dalla vicenda ed ha detto la sua sulle indagini in corso.

“Il calcio nei paesi più moderni è un grande affare – ha ammesso -, quindi è difficile che possa subire certe deformazioni. Questo va però contro tutto ciò che rientra nello spirito di questo sport”. Arriva quindi un nuovo caos che potrebbe anche toccare altri club, un po’ come accadde per Calcopoli. “Non si può dire che fummo fermati – ha chiarito Alemi – ma quando si parla di determinate indagini c’è bisogno di un vero approfondimento, e quando devi approfondire e ci si rende conto che non è possibile perché non ti danno la possibilità… C’è stata l’emersione di tutta una serie di ostacoli”. Si rischia quindi una nuova Calciopoli? Alemi è chiaro.

Juve, ecco i rischi a livello sportivo

“Se sono coinvolti altri club? Questo non posso dirlo – ha affermato Alemi –, ma di certo è chiaro che non solo la Juve può aver commesso questi fatti. Le indagini, quindi, devono essere approfondite per tutti i club che hanno commesso cose del genere, e le conseguenze possono essere paurose. Dobbiamo decidere se il calcio deve restare pulito o se invece deve essere inquinato da altri fatti”.

Quali sono quindi i rischi per la Juventus. A TVPLAY Alemi fa una distinzione chiara. “Al momento può rischiare tutto o niente. Anche la retrocessione può essere una eventualità, ma bisogna arrivare ad una conclusione seria si questa indagine, altrimenti c’è il rischio di una bolla di sapone”. E sulla possibilità di nuove indagini il concetto è chiaro. “C’è da capire quali sono questi filoni nuovi, e quanto sono seri gli elementi che emergono. Se ci fossero potrebbero giustificare nuove indagini”.