Belen, che spettacolo in gonna: davvero piccante

Una galleria pazzesca per la splendida Belen Rodriguez che trova ancora il modo per lasciare i fan a bocca aperta.

Quattro scatti, un boom di like, ma in genere, quando si parla di lei, il risultato è sempre identico. Belen incanta, e trova il modo di regalare emozioni con una gonna che mette in risalto il suo fascino.

Foto che lasciano il segno per una donna che gli italiano ormai amano, seguono e ammirano per quella naturale capacità di fare spettacolo, ma soprattutto per un fascino che la rende una delle regine della televisione e del gossip. Su Instagram arrivano spesso contenuti da sogno, e il risultato è tutto nei numeri che la incoronano come una delle donne della tv italiana più seguite.

Belen lascia a bocca aperta: stile e bellezza sui social

Programmi televisivi, interviste, chiamate costanti e di altissimo livello dal mondo della moda. C’è di tutto in una carriera pazzesca che ha regalato a Belen Rodrigruez traguardi importantissimi ma soprattutto l’amore degli italiani che la seguono sui social e non possono fare a meno di commentare ciò che arriva. Alla splendida argentina basta poco per accendere l’entusiasmo. Un primo piano, uno scatto del suo fisico pazzesco o dei look meravigliosi scelti per andare davanti alle telecamere.

Ogni post è un costante un boom di commenti, ogni foto un pretesto per lasciarle cuori, fiamme, baci, attestati di stima di ogni tipo. Quando poi i fan incassano una galleria come l’ultima, con 4 scatti in gonna che lasciano a bocca aperta, è normale attendere quei numeri. I suoi followers sono più di 10 milioni, i commenti alle ultime foto quasi 600 e i like neanche si contano. Il motivo? Non servono parole, basta ammirare ciò che è arrivato dalla sua pagina ufficiale su Instagram.

Belen regina di stile in gonna

Ed eccola, impeccabile, sensuale, capace di far emozionare anche solo in uno scatto. Belen ne ha regalato quattro alla community che non ha potuto fare a meno di ammirare le pose scelte, il volto ammaliante, il fisico da sogno di una donna di spettacolo che sa sempre come stupire. Noi abbiamo scelto questa foto in cui emerge la bellezza della splendida argentina, ma siamo certi che dopo averla ammirata correrete a dare un’occhiata alle altre, e di certo non ve ne pentirete.