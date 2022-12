Inter pronta: ecco il nuovo colpo a zero in Serie A

Marotta sferra l’assalto al calciatore: arriva un annuncio direttamente su Tv Play e rafforza la trattativa per giugno.

L’Inter si muove, e in attesa di tornare sul campo lavora su due fronti. Il primo è nelle mani di Inzaghi, riguarda il campo e le amichevoli in cui l’allenatore valuta nuove soluzioni per la sua squadra.

L’altro è nelle mani di Marotta e Ausilio, che ragionano sul mercato di gennaio ma prima ancora sui rinnovi. I fronti caldi riguardano De Vrij e Skriniar, perni di una difesa che rischia di perdere uno dei protagonisti assoluti delle ultime stagioni. Al momento non sembrano esserci incontri in agenda, ma la sensazione è che la situazione non sia così semplice da gestire.

Ecco perché due dirigenti molto esperti guardano già al futuro e meditano sui possibili sostituti. Qualora i centrali dovessero rinnovare la sensazione è che sarà individuato un giovane in grado di rappresentare una risorsa per il futuro. In caso contrario servirà un elemento affidabile, e la caccia è già aperta.

Inter pronta al colpo a zero

Intervistato su Tv Play, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato gli scenari di mercato sul’Inter e i possibili sviluppi sui rinnovi dei calciatori in scadenza. “L’ottimismo è legato al fatto che esista una trattativa con Skriniar – ha ammesso – poi bisogna trovare la quadra tra la domanda e l’offerta”. La possibilità che possa essere chiuso l’affare è quindi molto concreta, ma i nerazzurri valutano gli eventuali sostituti, e Biasin in tal senso spiega quali potrebbero essere le valutazioni in corso.

“Smalling? Sicuramente c’è stato un contatto – ha ammesso Biasin a Tv play –, ma in questo momento Ausilio starà parlando con 2mila difensori”. Arriva quindi una indicazione ben precisa sul ragionamento in questa fase. Qualora dovesse partire Skriniar l’Inter si farebbe trovare infatti pronta. “Non sarebbe la prima volta che l’Inter fa un colpo a zero. Di solito arrivano fra dicembre e gennaio, è già successo, e un interesse per il difensore della Roma non lo escludo. Dipenderà tutto da chi resta, se prendi Smalling credo che prenderai anche un giovane”.