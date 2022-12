Colpo Bakayoko in Serie A: addio Milan

Bakayoko sarà ceduto a gennaio dal Milan e si fa avanti un club in Serie A: la trattativa è concreta e può chiudersi.

Poco spazio, tanti calciatori avanti a lui nelle gerarchie e un invito chiaro a cercare squadra. Il Milan ha dato il benservito a Bakayoko, che non è riuscito ad imporsi ed è pronto a cambiare aria.

Pioli è stato chiaro e Maldini vuole fare spazio in rosa per tentare l’assalto a nuovi innesti già a gennaio. Ecco perché rinunciare ad alcune pedine e ad ingaggi pesanti diventa una soluzione. Il centrocampista avrebbe già offerte, una delle quali potrebbe arrivare dalla Sere A. C’è un club interessato a Bakayoko, ma dovrebbero verificarsi alcune condizioni per favorire una trattativa delicata che però potrebbe accendersi a breve.

Bakayoko nel mirino di un club in Serie A

Zero minuti giocatati, nessuna opportunità di mettersi in mostra, messaggi chiari da Pioli che non ha dato spazio a Bakayoko nonostante le opportunità date a tutti i calciatori in rosa. L’indicazione è chiara e il calciatore si guarda intorno per trovare una sistemazione. Ci sarebbero alcuni club di Serie A pronti a proporre una soluzione al 28enne parigino, che ha però diverse offerte anche in Francia.

Ecco perché il tentativo sarà fatto nell’immediato, ma servono alcune condizioni per tentare di sbloccare l’affare. Pare infatti che la Salernitana sia decisa a tentare l’assalto, ma per farlo servirebbe uno sforzo economico pesante. Lo stipendio del centrocampista è fuori dai parametri del club, che potrebbe liberare spazio ma avrebbe bisogno di un aiuto concreto da parte dei rossoneri.

Ecco perché il Milan attende altre proposte. Le porte sono aperte alla Salernitana ma Maldini e Massara non avrebbero intenzioni di partecipare al pagamento dello stipendio di un calciatore che comunque non farebbe ritorno a Milano e il club campano davanti a questa indicazione sarebbe fermo ma alla ricerca di opportunità differenti da Bakayoko, o di ponderare un investimento molto oneroso in una zone in cui i calciatori importanti non mancano.