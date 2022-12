L’appuntamento di Claudia Ruggeri è bollente: gambe in mostra

Claudia Ruggeri dà appuntamento ai suoi fan con uno scatto che incassa un boom di commenti: fisico da sogno per la showgirl.

Bellissima, esplosiva, intelligente e capace di portare in studio fascino e sorrisi. Claudia Ruggeri è uno dei volti più amati di Mediaset.

Una showgirl che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom di chiamate dal mondo della televisione e della moda. Sono tanti i grandi marchi che le chiedono di associare il suo splendido volto e il fisico esplosivo ai prodotti, ma la sua vera passione, oltre alla psicologia, e di certo il piccolo schermo. Arriva quindi un nuovo appuntamento in tv, e la Ruggeri ha deciso di presentarlo con uno scatto che ha mandato in tilt la community su Instagram.

Claudia Ruggeri esplosiva sui social

Una nuova edizione di Avanti un altro prenderà il via a breve, e i fan hanno già iniziato a chiedere chi saranno i protagonisti confermati e quale le nuove figure che saranno presenti nel fortunato programma di Bonolis. Claudia Ruggeri ci sarà, da splendida Miss, in un ruolo che fa impazzire i fan. Lo ha confermato lei stessa con uno scatto sui social in cui da appuntamento agli appassionati.

“Manca sempre di meno al grande ritorno di Avanti un altro”, scrive su Intagram, mostrando lo splendido vestito di un noto marchio ma soprattutto un volto da sogno e un fisico che manda in tilt i suoi followers. I like neanche si contano, i commenti sono quasi 500 per una donna bellissima e intelligente, che sa gestire le dinamiche in un programma scoppiettante ma soprattutto colpisce per il suo incredibile fascino.

Claudia Ruggeri, i fan non vedono l’ora

Niente paura, Claudia Ruggeri ci sarà, e i fan di Avanti un altro non vedono l’ora. Dopo aver scoperto che nel programma ci saranno anche le Donatella, arriva un altro annuncio con al foto che avete appena visto. Commentano tutti, anche le colleghe della splendida e fortunata trasmissione, ma soprattutto il pubblico maschile. Dopo aver visto Claudia Ruggeri l’affetto di molti fan non ha mai avuto battute d’arresto. In effetti, con foto come queste, è difficile non esprimere i complimenti ad una donna bellissima.