Federica Nargi, ballo rovente: spettacolo per pochi

Sensuale, unica e travolgente: il balletto di Federica Nargi incolla allo schermo e i fan questa volta restano davvero a bocca aperta.

Fantastica, sensuale, capace di regalare emozioni ad ogni post e ogni volta che compare in tv nelle tante chiamate che incassa dallo spettacolo.

Federica Nargi è una delle donne più amate dagli italiani. Una icona di fascino e stile che incassa complimenti da più di 4 milioni di followers su Instagram, ma soprattutto da autori di programmi e grandi brandi di moda che continuano ad avanzare proposte lavorative pur di averla in studio o come volto per le sponsorizzazioni. Un vero e proprio boom in una carriera in cui c’è tutto, ma anche l’affetto dei followers che incassano spesso contenuti da sogno come l’ultimo postato.

Federica Nargi, il balletto lascia a bocca aperta

Lo aveva già fatto, in versione ironica, imitando alla perfezione il Moonwalk di Michael Jackson ma urtando anche con una gamba ad un tavolino fra le risate. Anche in quella occasione la Nargi si era mostrata con un look pazzesco e una giacca che volava via, ma nel nuovo video il risultato è diverso e la temperatura si alza inevitabilmente. La musica accompagna i movimenti della splendida showgirl e modella, che si mostra con un top e una gonna.

Il resto lo lasciamo alle immagini. Non vogliamo rovinarvi una sorpresa meravigliosa che la Nargi ha regalato ai followers e ci limitiamo a raccontarvi i riflessi che questo video ha avuto nella community. I like neanche si contano, i commenti sono quasi 350 in poche ore e il motivo è bene preciso. Provate a dare un’occhiata, vi rendere subito conto di essere davanti ad immagini da sogno.

Federica Nargi alza la temperatura sui social

Movimenti da sogno, un pantalone largo e solo l’intimo poi a coprire un fisico pazzesco. Federica Nargi non è solo incredibilmente sensuale ma anche bravissima nel video in cui balla regalato alla sua community. Le immagini parlano da sole e raccontano, anzi confermano quanto la Nargi sia talentuosa ma soprattutto bellissima. Ecco il video, le parole sono superflue davanti alle immagini di una donna che è ormai icona di stile e fascino.