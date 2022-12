Nuova svolta Ronaldo: cambia tutto per i quarti di finale

Arriva la svolta dopo il caos: ecco la richiesta di Ronaldo al commissario tecnico. Il Portogallo si prepara così ai quarti.

L’esclusione, le frasi poco carine, poi un giovane classe 2001 che gioca al suo posto, firma una tripletta in una partita delicatissima e incassa gli abbracci dei compagni.

Tutte buone notizie per il Portogallo, soprattutto dopo un successo sonoro ai danni della Svizzera. L’unica nota stonata però è nell’atteggimanto di Cr7 che non ha gradito le scelte dell’allenatore, ma ancora prima ha incassato le parole dei tifosi, che lo hanno tirato giù dal trono chiedendo di non schierarlo fra i titolari. Peccato di lesa maestà? La risposta sembra affermativa, ma quando c’è di mezzo un Mondiale l’unico obiettivo è vincere, e a conti fatti le scelte hanno premiato Fernando Santos.

Nel ritiro della nazionale però sta accadendo altro. La notizia arriva direttamente dal Qatar ed è stata svelata in diretta su Tv Play, dove è arrivata una indicazione ben precisa sulle richieste di Ronaldo al commissario tecnico e sulle decisioni prese in vista dei quarti di finale.

Ronaldo e la precisa richiesta a Santos

In collegamento dal Qatar, dove sta svolgendo un lavoro enorme da inviato per molte emittenti televisive e radiofoniche, Tancredi Palmeri ha raccontato cosa è accaduto 24 ore dopo il successo portoghese che è valso alla nazionale la qualificazioni a i quarti. I tabloid in patria, ma in generale in tutto il mondo, hanno sbattuto in prima pagina la foto della nazionale che festeggiava senza Cr7, intento a raggiungere il prima possibile gli spogliatoi. Un comportamento che non è piaciuto, e al quale è seguita un’altra richiesta da parte dell’ex bomber di Juve, Real e Man United.

L’ha svelata Tancredi Palmeri raccontando una sorta di retromarcia da parte di Cr7. “Stamattina il Portogallo ha fatto defaticante – ha ammesso a TvPlay –, palestra per chi ha giocato e lavoro sul campo per gli altri. Ronaldo ha chiesto di restare con i titolari”.

Restano però i dubbi sul suo impiego. Difficile cambiare una squadra che ha fatto malissimo alla Svizzera con corsa rapidità e soprattutto la forza del collettivo. Ronaldo sarà ancora un carta fondamentale, ma probabilmente a gara in corso. Lo accetterà? Sabato arriveranno altre risposte in un match che potrebbe valere la semifinale.