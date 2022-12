Le Donatella non hanno eguali, che spettacolo a Mediaset

Una foto clamorosa incolla agli schermi degli smartphone i followers: le Donatella brillano e regalano pose e look da sogno.

Una nuova edizione di Avanti un altro si apre e ad aggiungersi ai tanti personaggi famosi lanciati da Bonolis ci saranno anche loro.

Le Donatella incassano una chiamata di quelle che contano, in uno dei programmi più seguiti e apprezzati nel panorama della tv italiana. Porteranno nel microcosmo di personaggi ideati dalla produzione di certo fascino, bellezza ed esplosività, e dopo aver annunciato la nuova esperienza lavorativa, hanno lanciato una lunga serie di scatti che non sono passati inosservati. Abiti da sogno, sorrisi incantevoli, fisici che non hanno bisogno di presentazione. C’è tutto nell’ultimo scatto, e i fan hanno fatto in modo di sottolinearlo con una lunga serie di commenti sui social.

Le Donatella incantano

“Twins” scrivono, e il concetto è chiaro da tempo. Le Donatella hanno infatti conosciuto un boom pazzesco ad X Factor, e da quel momento le loro carriere non si sono mai fermate. Le loro qualità più grandi sono due. La prima è in quella esplosività che di certo le rende amatissime dal pubblico, l’altra è di certo nella capacità di spaziare dalla musica allo spettacolo, dai social alla moda, con la consueta voglia di stupire.

Anche nell’ultima foto che è arrivata sui social, le sorelle Provvedi, inseparabili e sempre pronte a stupire, hanno posato per la loro avventura lavorativa a Mediaset in una collaborazione con una nota azienda di gioielli. Preziosi che sui quei volti brillanti stanno alla perfezione, ma anche vestiti da sogno che non fanno altro che mettere in risalto fisici stellari, forme da sogno, esplosività che per i fan non è mai passata inosservata. Non ci credete? Date un’occhiata all’ultimo scatto in arrivo su Instagram. Siamo certi che resterete stupiti dal fascino pazzesco di due donne assolutamente incantevoli.

Le sorelle Provvedi incollano i fan allo schermo

Come anticipato lo scatto ha lasciato il segno nella community e sono i numeri a testimoniarlo. Le sorelle Provvedi hanno nuovamente fatto incetta di like in una community che sfiora il milione e mezzo di followers. Commentare lo scatto risulta anche banale. Parlano i fisici e i sorrisi, la voglia di stupire che sta regalando alle Provvedi molte chiamate dal mondo dello spettacolo. E i fan apprezzano, con un boom di commenti e tanti complimenti per due donne incantevoli.