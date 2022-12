Inter-Skriniar, ostacolo sul rinnovo: “Ecco cosa manca per la firma”

L’Inter al momento è concentrata sul rinnovo di Skriniar ma manca un dettaglio non da poco: ecco quale.

La gestione del rinnovo di Skriniar tiene in ansia i sostenitori nerazzurri. Non sono mancati gli annunci, ci sarebbero aperture e il calciatore avrebbe lanciato segnali positivi.

La domanda che tutti si pongono è perché non ci siano ancora novità o comunque indicazioni precise sull’operazione, che al momento procede ma con il freno a mano tirato. La sensazione è che le parti siano vicine. Skriniar non ha mai fatto mistero di essere intenzionato ad allungare la sua esperienza in nerazzurro in un ambiente in cui è riconosciuto come un vero leader, ma in mezzo c’è una offerta del Psg di quelle che contano. La priorità è stringere la mano a Marotta, ma qualcosa manca per chiudere i conti, e in tal senso arriva una dichiarazione a svelare quali sono i punti che frenano la trattativa.

In diretta su TvPlay il giornalista Vincenzo D’Angelo ha chiarito quali sono gli ostacoli sui quali lavora Marotta per superare i problemi e dare l’annuncio che i tifosi attendono ormai da diverse settimane.

“Skriniar, buone sensazioni ma…”

La vicenda sembra abbastanza chiara, ma blocca le operazioni dell’Inter che avrebbe necessità di ritocchi sul mercato, e vuole capire intanto dove sarà necessario intervenire. Tutto dipenderà quindi dal futuro di Skriniar, e Vincenzo D’Angelo, intervenuto su TvPlay, chiarisce alcuni aspetti delle operazioni nerazzurre.

“Le percentuali del rinnovo di Skriniar restano alte, – ha ammesso il giornalista – ma c’è qualcosa che ancora manca tipo l’accordo sui bonus. Bisogna avvicinarci inoltre alla cifra proposta dal PSG in estate, portare Skriniar a essere uno dei più pagati della rosa. Questo è il vero obiettivo della società nerazzurra per chiudere i conti con il calciatore”.

Poi da questo passaggio potrebbero arrivare le altre indicazioni su alcuni nomi in entrata. Ad esempio Parisi, Smalling e Thuram. D’Angelo è chiarissimo in tal senso. “Tutto dipenderà dalle eventuali uscite due farà l’Inter. Senza cessioni a gennaio non arriva nessuno”. I tifosi attendono quindi novità ma la sensazione è che nella prossima settimana potrebbero arrivare annunci sul rinnovo del centrale e sugli obiettivi di mercato da parte di Marotta e Ausilio.