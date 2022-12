Mondiali in Qatar, l’idolo dei francesi? Risposta a sorpresa

Durante una intervista su TvPlay arriva una risposta inattesa sull’idolo dei francesi che sperano in un altro successo al mondiale.

La Francia ci crede, e in due partite dovrà tentare un bis che sarebbe storico. La squadra di Didier Deschamps potrebbe entrare nell’olimpo del calcio così come il commissario tecnico, ma prima di sognare in grande bisognerà superare un ostacolo inatteso.

Il Marocco ha stupito e sono i numeri a parlare. Vittorie contro club ben più quotati, un solo gol subito, la sensazione di poter far male a chiunque. I francesi però sono la candidata più forte al successo finale, e servirà un altro miracolo alla nazione di Regragui che adesso ha tutti gli occhi del mondo addosso.

La Francia non sottovaluta quindi i prossimi avversari. Corsa, fisicità, tanta organizzazione ma anche talento. C’è un po’ di tutto in un collettivo che ha stupito, ma le cronache francesi e i tifosi sembrano essere convinti dal potenziale dalla loro nazionale, e hanno eletto un vero e proprio idolo.

“Pochi dubbi, lui può essere l’eroe della Francia”

Una squadra dall’enorme talento, che nonostante gli infortuni ha effettuato un percorso clamoroso al Mondiale. La Francia si candida al bis, e i tifosi sembrano già pensare alla finale nonostante una gara delicata contro avversari da non sottovalutare. La nazione però è in fibrillazione per il prossimo incontro con il Marocco, e a chiarire chi è l’idolo dei sostenitori francesi è arrivata una chiara indicazione direttamente da TvPlay.

In una intervista l’avvocato Juan Branco ha chiarito chi è il calciatore più osannato in Qatar. “Di certo posso dire che Benzema è l’eroe della gioventù con origini arabe e il suo infortunio ha lasciato quindi il segno nella tifoseria. Mbappè è evidentemente il preferito, Giroud si è trasformato nell’idolo. Se dovesse fare un’altra grande partita sarà con tutta probabilità lui l’eroe della Francia”.