Milan, senti che annuncio: “Vale come Mbappé”, cala il gelo

Il calciatore che interessa ai rossoneri è stato valutato una fortuna: arriva anche la concorrenza forte e un indizio chiaro sul futuro.

La politica sul mercato del Milan potrebbe garantire a Pioli nuove pedine già da subito. C’è un identikit chiaro, ma anche alcuni paletti che la società si è imposta, e a conti fatti ha avuto ragione.

A Milano puntano su calciatori giovani, di talento, da prendere ad un prezzo accessibile e da affidare alle cure di un tecnico che sa bene come si fa ad aumentare il valore della propria rosa. Ecco perché Maldini e Massara, che da tempo hanno messo gli occhi su un talento in grande crescita, hanno provato a sondare il terreno per cercare di portarlo in rossonero a gennaio. La missione sembra però fallita. Non solo per l’interesse forte di un’altra società, decisa a fare follie pur di averlo, ma anche per una valutazione fuori mercato per ogni squadra italiana.

C’è infatti una dichiarazione chiara sul calciatore che taglia fuori il Milan e le rossonere dalla corsa al talento. “Vale più di Antony”. E se il talento prelevato da Manchester United, è costato 100 milioni, è chiaro che il colpo non sarà semplice per nessuno. Maldini e Massara compresi.

“Vale come i top europei, le italiane arrivano tardi”

Sette gol e altrettanti assist in 12 partite, un messaggio dal suo ex allenatore che aveva predetto per lui un futuro luminoso e che a conti fatti aveva ragione. Mykhailo Mudryk, talento dello Shakthar, fu lanciato da De Zerbi, e adesso è nel mirino di tutte le big europee. Il prezzo? Lo ha fissato Carlo Nicolini, vide di Darjo Srna, in una intervista su TvPlay.

Dopo aver chiarito che il suo valore è come quello di Antony, e che le italiane arrivano tardi e vogliono spendere poco, ha ribadito che le sue prestazioni lo pongono sullo stesso livello di Mbappé, Leao e Vinicius. Sarà il tempo a chiarire se il paragone, all’apparenza un po’azzardato, sarà invece una chiara anticipazione sul talento in rampa di lancio.

Intanto però l’Arsenal si è fatto avanti, e il calciatore ha guardato l’ultima partita dei Gunners contro il West Ham, postando anche l’immagine sui social network. Un indizio? Di sicuro, ma quando si parla di 100 milioni anche le inglese ci pensano bene.