Milan, rinnovi Leao e Bennacer: la scelta che spiazza

Importanti novità per il Milan ma anche una scelta che fa discutere: ecco la decisione sui rinnovi di Leao e Bennacer.

Maldini non può più attendere. La situazione dei calciatori in attesa del rinnovo va chiusa al più presto per evitare blitz da parte di altri club, e a breve si terranno gli incontri che saranno decisivi.

Non c’è più spazio per trattare su offerta e domanda, soprattutto nel caso di Leao. Il portoghese è nel mirino delle big d’Europa, e l’opportunità di prelevarlo a zero o di abbassare notevolmente il prezzo per l’ingaggio, è ghiottissima. Ecco perché Maldini vuole fare in fretta, ed ha in serbo per lui e per Bennacer le offerte decisive, avvicinandosi molto alla richiesta da parte dei calciatori.

Intanto in una intervista su TvPlay arriva la valutazione sulle operazioni dei rossoneri. Fra Leao e Bennacer c’è una chiara indicazione su quale dei calciatore potrebbe per primo accomodarsi con il club per mettere la firma. E fra i due calciatori, c’è chi pensa che il centrocampista sia basilare per Pioli.

“Il rinnovo di Bennacer è la priorità”

In una lunga intervista su TvPlay, l’avvocato Giulia Leonardi, esperta di diritto e tifosissima del Milan, ha parlato delle prossime mosse del club. A suo avviso Bennacer è stato più incisivo di Tonali in questa prima fase di stagione, e proprio per questo la priorità è il rinnovo del centrocampista. Addirittura più dell’affare con Leao.

“Quest’anno Bennacer è il giocatore più importante di tutto il Milan. Mi auguro che la società faccia un’offerta dignitosa per il rinnovo del contratto. Nella prima fase di questa stagione è stato una spanna sopra Tonali“.

Una indicazione che il Milan starebbe in qualche modo seguendo. Non solo per chiudere il capitolo con uno dei centrocampisti migliori della Serie A, ma anche perché la strada per chiudere con Leao sembra più tortuosa. Nelle ultime ore infatti i contatti fra Bennacer e i rossoneri si sarebbero intensificati e l’accordo sarebbe ad un passo. Firmare subito sarebbe un ottimo messaggio per i tifosi e per Pioli, ma anche per Leao, che avrebbe l’ennesima conferma di quanto il Milan sia ambizioso e pronto a rafforzare la squadra per tentare l’assalto a nuovi trofei.