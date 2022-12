Mirante-Tatarusanu, la scelta è fatta: “Se non è affidabile lui, chi?”

Pioli ha ancora un dubbio ma sul ballottaggio per sostituire Maignan arriva un parere molto autorevole: “Lui è molto affidabile”.

Tre dubbi e una certezza, che in questo momento per Pioli è solo una speranza. Mike Maignan è uno dei punti di forza del Milan, una chiave importante per l’allenatore, che però dovrà attendere e sciogliere alcuni nodi.

Il primo riguarda il ballottaggio aperto fra Tatarusanu e Mirante, che ancora sembra un bel punto interrogativo. L’altro riguarda il mercato, dal quale potrebbe arrivare un altro numero uno. Che i rossoneri abbiano provato a sondare il terreno per Marco Sportiello è un dato ormai chiarissimo. Sarebbe lui il prescelto per arrivare al Milan, ma la risposta dell’Atalanta ha spiazzato il club.

La Dea avrebbe chiesto una cifra di circa 5 milioni per liberare il portiere, e la sensazione è che in assenza di un valido elemento sul mercato ad un prezzo contenuto, toccherà a Mirante e Tatarusanu il compito di non far rimpiangere Maignan. Sulla scelta di Pioli è intervenuto quindi un portiere che di certo conosce da vicine questo tipo di dinamiche, e che segnala chi potrebbe essere l’uomo giusto per garantire solidità al reparto in attesa del titolare.

Milan, ecco la scelta per la porta

Pioli ha deciso. Il tecnico rossonero ha dato a Tatarusanu e Mirante l’opportunità di mettersi in mostra nelle amichevoli e intanto attende buone notizie dall’infermeria o garanzie dal mercato. Intanto però il Milan dovrà affidarsi ai suoi sostituti, ma in una intervista su TvPlay, un portiere che di gare ne ha giocate tante e che ha garantito sempre ottime prestazioni alle sue squadre, ha detto la sua su ciò che potrebbe accadere nei prossimi match.

Emiliano Viviano, attualmente impegnato nel campionato turco con il Karagumruk, ha chiarito il suo pensiero. “Se mi chiedete di Mirante posso dire che è un portiere affidabilissimo. Stiamo parlando di un calciatore che ha messo insieme 400 partite in Serie A – ha ammesso –, offrendo sempre ottime prestazioni. Maignan è sempre Maignan, questo è sicuro, ma Antonio ha dimostrato per prestazioni, carisma e personalità, di poter tenere una porta importante come quella del Milan. Se non è affidabile lui chi lo è”. La scelta però toccherà a Pioli, che già nelle prossime 48 ore potrebbe sciogliere le riserve.