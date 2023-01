“Allegri è un parac…”: parole forti sul tecnico

Arriva un giudizio sul tecnico in vista del match fra Napoli e Juve: “Ecco perché lo fa ed è questo il motivo per cui dice alcune parole”.

Napoli-Juve é una di quelle partite che iniziano molto prima del fischio dell’arbitro. Il match è carico di motivazioni, di confronti, di speranze per i tifosi.

Si affronteranno la prima contro la seconda in classifica, la squadra che diverte di più e vince contro quella più solida che ha messo insieme 8 risultati positivi in fila blindando la difesa. Sarà il confronto fra un attacco devastante e una retroguardia che incassa poco, fra un tecnico che diverte e il collega che invece sa bene viste le tante assenze di dover badare prima a non prendere reti, e poi a piazzare l’affondo giusto in barba al bel gioco.

Le schermaglie verbali, fra i due allenatori, non sono mancate. Un modo per mettere pressione all’avversario, per rilassare l’ambiente. Spalletti ha chiarito che chi spende deve vincere, Allegri ha ribadito che la pressione è tutta sugli avversari. Entrambi hanno sottolineato che la partita non sarà decisiva, ma sanno bene che vincere significa davvero minare le certezze degli avversari, e in una corsa per il titolo, questo non è poco. A commentare le parole di Allegri, in una intervista su TvPlay, è stato Emiliano Viviano, che simpaticamente ha svelato quali sono i motivi che spingono l’allenatore ad alcune esternazioni.

“Mi piace il suo modo di fare”

“Allegri lo capisco – ha ammesso Viviano a TvPlay -, perché mi piace il fatto che l’allenatore pensi a come gestire la piazza e la pressione. E’ ovvio che questa cosa deve avere un limite. Poi rischi di cadere nel ridicolo, dico in generale non nel caso di Allegri. Di lui mi piace che tolga pressione. Lo dice per rasserenare la squadra, soprattutto perché sa quanto è importante il confronto con il Napoli. Credo che sia più importante per i bianconeri che per i partenopei.

Viviano si sofferma poi sulle dichiarazioni di Allegri. “Lui fa innervosire gli altri da anni con la dichiarazione che il calcio è semplice e non è la prima volta che lo fa. E’ un po’ come dire ‘Gli altri si scervellano ma alla fine vinco io’. Forse è un po’ ‘paraculo’ – afferma Viviano ridendo e facendo una battuta -, i livornesi sono così, ti prendono bonariamente in giro. Allegri è fenomenale perché era il momento giusto per dire così”.