Juventus, nuova polemica sugli arbitri: “Non vado più a Torino”

Juventus in rimonta in classifica, ma ci sono ancora polemiche arbitrali: le dichiarazioni di un vecchio ‘rivale’ dei bianconeri

Per la conquista del campionato, bisogna sempre fare i conti in qualche modo con la Juventus, anche in annate per i bianconeri piuttosto difficili. Il club piemontese lo sta dimostrando, cercando una complicata rimonta sulle prime posizioni, che però, dopo la recente striscia di vittorie, appare possibile.

La Juventus vince ancora, ma l’1-0 a Cremona fa discutere: ancora una polemica arbitrale sui bianconeri

Settimo successo di fila in campionato per i bianconeri di Allegri in casa della Cremonese. Il 2023 si apre con un’altra vittoria, un preziosissimo 1-0 maturato nel finale grazie alla punizione vincente di Milik. Un successo maturato nonostante le difficoltà della gara per le numerose assenze e per la prestazione combattiva dei padroni di casa, che più volte hanno messo in difficoltà i più quotati avversari. Il gioco non decolla, ma intanto, per Allegri, un altro clean sheet e il distacco sul Napoli capolista che si riduce a sette punti. Il passo falso degli azzurri contro l’Inter era quello che serviva ai torinesi per tornare a credere nello scudetto, il big match del ‘Maradona’ della prossima settimana potrebbe essere fondamentale in questo senso. Nella partita dello ‘Zini’, però, c’è stata qualche contestazione arbitrale da parte dei grigiorossi. Sul punteggio di 0-0, nel primo tempo, Dessers aveva insaccato sotto misura, ma il gioco era stato fermato dall’arbitro Ayroldi prima che la palla entrasse per una spinta dell’attaccante su un difensore. Una decisione piuttosto al limite ma che poteva anche starci, che però ha scatenato le proteste di giocatori e pubblico della Cremonese e non solo, rinfocolando vecchie polemiche.

Juventus, La Russa a TV Play: “Sono anni che non vado più a Torino, vi dico perché”

Sul tema, è intervenuto a TV Play Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter. Il politico siciliano ha spiegato, aggiungendo alle sue considerazioni un ricordo personale: “Ci sono state lamentele? (ridendo, ndr) Non è certo la prima volta che qualcuno si lamenta degli arbitraggi a favore della Juventus…Anche a me è capitato di urlare come un pazzo allo stadio contro di loro. Era il 1998, il famoso Juventus-Inter a Torino, quando Gigi Simoni inseguì l’arbitro in campo. Dopo quell’episodio, non sono mai più andato a Torino a vedere una partita dei nerazzurri…”.