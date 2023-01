Annuncio in diretta: bomba Zaniolo, cambia tutto

La situazione di Zaniolo sembra chiara, ma sulle vicende che coinvolgono il calciatore e la Roma arriva il chiarimento in un intervista a TvPlay.

Rottura. La Roma e Zaniolo potrebbero essere ai ferri corti, e la conferma arriva da una mancata convocazione che potrebbe essere il punto finale sulla vicenda che coinvolge il calciatore e la sua squadra.

Tutto sembra ormai definito, e la sensazione è che una offerta convincente potrebbe già a gennaio trasformarsi in un clamoroso colpo di mercato. Il caso è delicato, ma le parti sembrano essere d’accordo. Zaniolo non avrebbe intenzione di rinnovare, e la Roma, per non perdere i milioni in arrivo da una possibile trattativa di mercato, avrebbero deciso di ascoltare le proposte in arrivo. Si va quindi verso la cessione, che di certo non è stata voluta da Mourinho, ma che diventa al momento e con molta probabilità l’unica strada possibile.

In una intervista a TvPlay arriva quindi l’indiscrezione su quelle che potrebbero essere le prossime mosse dello staff del calciatore e di Tiago Pinto, che intanto fissa il prezzo e medita su come sostituire il talento giallorosso e della nazionale.

“La Roma ha sbagliato”

“Al momento la situazione tra Zaniolo e la squadra giallorossa è agli antipodi. Posso escludere un rinnovo nell’immediato, anzi non c’è proprio intenzione di rinnovare. La volontà è tanto della squadra quanto del giocatore, che si è sentito trascurato negli ultimi mesi”.

Così, Enrico Camelio, fotografa le vicende di casa Roma. Il cronista chiarisce quali potrebbero essere stati i problemi. “La colpa, secondo me, e questa è una mia considerazione personale, è anche di Mourinho che lo ha gestito male sbagliando a metterlo e toglierlo dal mercato. La Roma ha sbagliato a non cederlo al Manchester United quando era possibile – ha ammesso Camelio -, tuttavia i giallorossi vorrebbero cederlo adesso per non ritrovarsi a giugno con un problema da gestire. Posso dire con certezza, che Zaniolo non ha fatto finta di star male per non giocare. Un familiare ha avuto un virus intestinale e l’ha contratto anche lui”.

Il mercato può essere quindi una soluzione, e per Camelio c’è già chi sarebbe pronto a farsi avanti. “L’Arsenal – sottolinea – non prenderà il calciatore. Al momento ci sono tentazioni dalla Premier, ma i Gunners non sembrano essere in pole”.