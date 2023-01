Galliani show, mercato Monza: svelato tutto

Galliani svela le mosse di mercato del Monza: arrivano sorprese per i tifosi, a svelarle è stato proprio il direttore del club.

Sorprendente, capace di grandi colpi al Milan e di un miracolo che ha portato il Monza in Serie A ed è frutto di molte scelte azzeccate. Galliani anche con la scelta di Palladino è stato impeccabile. Ha affidato la squadra ad un tecnico giovane e preparato, capace di dare un’impronta chiara ad una squadra divertente.

Il risultato è in un collettivo che è un mix perfetto tra giovani ed elementi di esperienza, con molte individualità che dalla Serie B hanno mostrato di poter fare la differenza in questa stagione ma anche di calciatori che ora fanno gola anche alle big.

Nel mercato estivo Galliani è riuscito a mettere insieme un gran numero di colpi, e i tifosi attendono qualche ritocchino in una rosa forte, che potrebbe però accogliere nuovi calciatori. La conferma sulle mosse di mercato arriva proprio dal direttore, che ha fatto il punto sulle trattative svelando alcuni affari già saltati e altri contatti che in questa fase il Monza sta intrattenendo con altri club.

Galliani: “Un colpo è salutato, ecco cosa può succedere sul mercato”.

Pol Lirola non sarà un calciatore del Monza. L’ex Sassuolo non tornerà in Serie A, e nonostante le tante voci sulla possibile trattativa, è proprio Galliani a chiudere definitivamente il capitolo. “Lo abbiamo seguito per un po’ ma poi abbiamo deciso di abbandonare questa pista”, ha ammesso il direttore prima del match con la Juve. Anche su Brekalo arrivano indicazioni ben precise. Il club lombardo sembra non aver alcuna intenzione di affondare il colpo.

“Il nostro allenatore vuole rimanere con questo gruppo di ragazzi fantastici. Poi il mercato è dinamico, può succedere sempre di tutto ma di sicuro non arriverà Brekalo che è una mezza punta sinistra e lì siamo pieni di giocatori quindi sicuramente no”.

Altri movimenti? Galliani chiarisce quale potrebbe essere la direzione del Monza in questo momento della stagione. “In questa fase si ascoltano tante voci ma il Monza farà un solo colpo oppure nessuno. Vedremo alla fine cosa succederà”. La sensazione però è che il direttore abbia in serbo qualche sorpresa per i suoi tifosi.