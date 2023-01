Addio Inter, lo prende Ranieri: che colpo per il Cagliari

Colpo del Cagliari di Ranieri: si avvicina un calciatore dell’Inter e sarebbe un grande innesto per il club sardo.

A Cagliari non hanno dubbi. L’uomo giusto per risollevare le sorti della squadra è quel tecnico che ha fatto la storia in Sardegna, e che ha portato la sua classe e soprattutto l’esperienza maturata in una lunghissima e vincente carriera.

L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è gestire al meglio un momento delicato, riportare serenità e programmare il grande ritorno in Serie A. Ranieri ha accettato immediatamente, ha messo mano alla squadra e di certo dirigerà un progetto ambizioso, che partirà inevitabilmente da un mix di giovani e di elementi d’esperienza.

Al Cagliari però serve qualche rinforzo. Calciatori in grado di accendere l’entusiasmo, di provare a mettere insieme un filotto di successi che possano garantire i playoff in Serie B ai sardi con la speranza di salire subito nella massima serie. Il primo innesto sarbbe già stato individuato, e i dirigenti rossoblu si muovono per cercare l’accordo con l’Inter.

Colpo in casa Inter: il Cagliari si pronto ad assicurarsi un grande talento

La scossa Ranieri l’ha già data. Ha raccolto l’abbraccio di un pubblico che lo ama e rispetta, ha registrato la difesa e dato solidità alla squadra. La sensazione è che il suo club proverà inoltre a reperire sul mercato gli elementi con quelle caratteristiche che servono al gioco dell’allenatore, e i primi movimenti sarebbero già pronti.

L’obiettivo è infatti trovare sul mercato calciatori rapidi, capaci di creare la superiorità e di essere pericolosi in zona gol, magari con la voglia di mettersi in mostra in una piazza che apprezza i calciatori di talento. Ecco perché sarebbero stati allacciati i rapporti con in nerazzurri per chiedere di riportare in Italia Agoumé.

Il centrocampista classe 2002 è attualmente in prestito in Francia, al Troyes, e potrebbe fare ritorno in nerazzurro per poi essere nuovamente girato a fare esperienza. Secondo la Gazzetta dello Sport il Cagliari si sarebbe messo in fila e al momento sarebbe in testa. Agoumé sarebbe un rinforzo perfetto per Ranieri, che lavora e attende elementi in grado di fargli fare il salto di qualità.