Ora è caos Lazio: attacco a Sarri, il tecnico traballa

Il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per la Lazio: arrivano critiche per Sarri, che ora è nel mirino dei tifosi e non solo.

Un punto in due partite, il pareggio della Roma e dell’Atalanta che ora raggiungono in classifica la Lazio, e un match, il prossimo, fuori casa contro il Sassuolo, che diventa già fondamentale per le ambizioni dei biancocelesti.

Maurizio Sarri e la sua squadra non possono più sbagliare. La rimonta incassata dall’Empoli, in pieno recupero e dopo una partita in cui il 2-0 poteva diventare anche più ampio, ha fatto infuriare i tifosi. Ora la Lazio condivide il quinto posto in classifica con altre due squadre, è a 14 punti dalla vetta e a tre lunghezze dalla zona Champions, che al quarto posto vede l’Inter dell’ex Inzaghi.

I due risultati negativi hanno in qualche modo condizionato la stagione dei biancocelesti, e per il tecnico arrivano critiche. Il mercato non sembra al momento poter garantire importanti rinforzi, a meno che non ci sia qualche uscita pesante, e serve una svolta dall’interno, proprio in un momento in cui per l’allenatore arrivano indicazioni di certo non positive.

“Ecco quali sono le colpe di Sarri”

In una intervista su TvPlay, Damiano Er Faina ha messo nel mirino le responsabilità di Maurizio Sarri. L’opinionista ha sempre difeso il Sarrismo e il gioco offerto dal tecnico, che contro l’Empioli però avrebbe commesso alcuni errori. “Credo che le sue responsabilità siano due. La prima legata alle sostituzioni – ha ammesso a TvPlay –, l’altra alla gestione delle situazioni nel primo gol subito dalla squadra”.

Er Faina spiega tutto. “Abbiamo preso due gol su situazione di palla inattiva, e il dato che mi fa sbattere la testa contro il muro la dice lunga. Se le partite durassero un tempo la Lazio sarebbe prima. Dopo il vantaggio infatti non ho esultato troppo, perché purtroppo penso a quello che accade dopo. Questa squadra non ha carattere perché dopo che subisce il gol pensa che sia finita”.

E sui cambi. “Perché togliere Luis Alberto che è il migliore in campo, e soprattutto, se Lazzari alla prossima è squalificato, perché cambiare anche lui”. Sarri riflette intanto, e prepara il match con il Sassuolo che di certo darà indicazioni precise su una Lazio che ha iniziato l’anno con lacune difficoltà, e di certo con alcuni aspetti da rivedere e correggere per tentare l’assalto al quarto posto in classifica.